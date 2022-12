Nieuwe prijzen App Store: straks apps voor 10.000 euro te koop

Apple komt begin 2023 met de grootste verandering van de prijsbepaling in de App Store ooit. En het heeft niet eens met inflatie te maken. Hoe zien de nieuwe prijzen eruit en waarom doet Apple de aanpassing? iPhoned legt het uit.

Nieuwe prijzen in de App Store in 2023

Apple heeft de grootste update ooit aangekondigd wat de prijzen van apps in de App Store betreft. Vanaf begin 2023 komen er veel meer prijscategorieën bij in de App Store (zogeheten ‘tiers’), waardoor ontwikkelaars de keuze hebben tussen meer prijzen voor hun apps.

In de praktijk betekent dit dat een ontwikkelaar de prijs voor een app beter kan afstemmen op de kwaliteit van de applicatie. Apple geeft ontwikkelaars nu namelijk nog een beperkt aantal mogelijkheden om de prijs van een app te bepalen. Er zijn vaste prijzen die langzaam oplopen, waaruit de ontwikkelaar het bedrag kan kiezen dat die vindt dat de applicatie of het abonnement waard is.

Apps te koop tot wel 10.000 euro

Prijzen kunnen op dit moment nog variëren van 0,99 euro tot 999 euro, met vaststaande tussenstappen. Ontwikkelaars mogen dus wel zelf hun prijs bepalen, maar hebben niet een onbeperkte keuze. Je app 1,46 euro laten kosten, kan bijvoorbeeld niet. Dit prijsaanbod wordt komend jaar dus sterk uitgebreid.

Apple breidt het aantal prijsstellingen uit naar 900, dit is volgens Apple bijna tien keer zoveel als het aantal dat nu beschikbaar is. De nieuwe prijzen variëren van 0,29 euro tot wel 10.000 euro. De hoogste prijzen zijn echter alleen beschikbaar op verzoek, Apple moet deze aanvraag dan wel goedkeuren. Zodoende wordt oplichting in de App Store tegengegaan.

Update over de hele wereld beschikbaar in 2023

De nieuwe prijsstellingen komen in 2023 meteen beschikbaar in alle 175 landen en regio’s van de App Store, dus ook in Nederland (en België). Dit ga je meteen merken aan de prijzen van abonnementen in apps: deze kunnen dan door ontwikkelaars aangepast worden. Houd dus goed in de gaten of jouw abonnement duurder of misschien zelfs goedkoper wordt!

Nóg duurdere prijzen in de App Store?

Dit is niet de eerste keer dat Apple veranderingen doorvoert bij de prijzen in de App Store. Vorig jaar daalden de prijzen nog in de App Store van Apple, maar sinds september betaal je juist weer meer als je een nieuwe app wilt kopen op je iPhone of iPad.

Het is nu niet de verwachting dat applicaties opeens heel veel duurder worden, deze update zorgt voornamelijk voor meer flexibiliteit bij de ontwikkelaar. Het kan dus ook zo zijn dat de app of het abonnement juist iets goedkoper wordt. Apple lijkt zo in ieder geval te antwoorden op de aanhoudende kritiek op de App Store(-prijzen).

