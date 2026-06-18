Deze apps moet je meteen verwijderen van je iPhone (en dit is waarom)

Je downloadt een app voor een festival of een vakantie en vergeet die vervolgens te verwijderen – dat is niet zo onschuldig als het lijkt.

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Deze apps moet je meteen verwijderen van je iPhone

Volgens beveiligingsexperts kunnen juist dit soort vergeten apps een risico vormen voor je iPhone. Veel ontwikkelaars stoppen na verloop van tijd met een app. Soms omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, soms omdat de app niet meer rendabel is. In dat geval wordt een app vaak verwijderd uit de App Store, maar dat betekent niet dat de app daardoor automatisch van jouw iPhone verdwijnt.

De app blijft dan wel gewoon werken, maar ontvangt waarschijnlijk nooit meer beveiligingsupdates. En juist die updates zijn belangrijk om nieuwe kwetsbaarheden en beveiligingslekken te dichten. Cybercriminelen zijn voortdurend op zoek naar zwakke plekken in software. Wanneer een app niet langer wordt onderhouden, bestaat de kans dat bekende beveiligingslekken open blijven staan.

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Verwijderen is beter

Niet iedere oude app is direct gevaarlijk, maar een vergeten app die jarenlang geen update heeft gekregen vormt wel een veel groter risico. Bovendien hebben gebruikers vaak weinig zicht op de reden waarom een app uit de App Store verdwijnt. Er bestaat geen lijst met specifieke apps die iedere iPhone-gebruiker direct moet verwijderen. Wel zijn er een aantal punten die extra aandacht verdienen:

1. Apps die je nooit meer gebruikt

Heb je een parkeer-app van een vakantie in 2022? Een festival-app die allang niet meer relevant is? Of een spelletje dat je maanden geleden voor het laatst hebt gespeeld? Dit soort apps kun je zonder meer verwijderen.

Controleer welke apps op je iPhone al lange tijd geen update hebben ontvangen. Dat zie je over het algemeen op de app-pagina in de App Store. Let daarbij vooral op apps die al meer dan een jaar geen update hebben gehad. Vooral wanneer de ontwikkelaar nauwelijks nog actief lijkt te zijn.

3. Apps waarvan je niet meer weet waarom je ze hebt

Kun je je niet meer herinneren waarom een app op je iPhone staat? Dan is dat zonder meer een teken dat je hem niet nodig hebt. Naast een mogelijk beveiligingsrisico nemen dit soort apps bovendien onnodig opslagruimte in beslag.

Ruim apps op

Apple heeft een handige functie voor het verwijderen van apps. Met ‘Ruim apps op’ verwijdert je iPhone automatisch apps die je lange tijd niet hebt gebruikt, terwijl je documenten en gegevens behouden blijven. Zodra je de app opnieuw installeert, worden die gegevens weer teruggezet. Inschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik beneden op ‘Apps’ en kies vervolgens voor ‘App Store’; Scrol naar beneden en schakel ‘Ruim apps op’ in.

We raden aan om deze functie in te schakelen en eenmalig handmatig te controleren welke apps je al direct kunt verwijderen. Zo weet je zeker dat je de komende tijd geen gevaar loopt.

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