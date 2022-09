Apps worden nog veel duurder in de App Store: prijzen stijgen flink

Het was natuurlijk te verwachten, maar nu gaat het toch echt gebeuren. De prijzen in de App Store gaan flink stijgen en apps worden een stuk duurder. iPhoned vertelt je wanneer je meer gaat betalen en hoeveel!

App Store wordt duurder: prijzen stijgen

Wil je nog wat apps kopen uit de App Store? Dan moet je opschieten! Want de prijzen gaan binnenkort flink omhoog! Vorig jaar daalde de prijzen nog in de App Store van Apple, maar dit jaar ga je toch echt meer betalen als je een nieuwe app wilt kopen op je iPhone of iPad.

Dit komt door de sterke dollar en de nogal zwakke euro. De nieuwe prijzen gaan dan vanaf 5 oktober in. De prijzen stijgen gemiddeld met zo’n twintig procent. Bij de goedkopere apps is de prijsstijging wat minder. Toch betekent dat hierdoor de prijzen behoorlijk stijgen en de meer premium-apps ook echt een stuk duurder worden.

De prijzen zullen in de hele Europese Unie omhoog gaan, dus ook Nederland en België moeten eraan geloven. Elk land met de euromunt krijgt dezelfde nieuwe prijzen, met uitzondering van Montenegro.

Nieuwe prijzen App Store

Maar wat worden dan de nieuwe prijzen in de App Store? Voordat we je dat vertellen moet je even weten hoe de prijzen tot stand komen. Apple geeft ontwikkelaars een beperkt aantal mogelijkheden om de prijs van een app te bepalen. Er zijn vaste prijzen die langzaam oplopen.

Prijzen kunnen op dit moment variëren van 0,99 euro tot 999 euro. Ontwikkelaars mogen dus wel zelf hun prijs bepalen, maar hebben niet een onbeperkte keuze. Je app 1,23 euro laten kosten, kan bijvoorbeeld niet. Een aantal van de nieuwe prijzen vind je in de tabel hieronder.

Prijzen App Store Oude prijs Nieuwe prijs Tier 1 0,99 euro 1,19 euro Tier 2 1,99 euro 2,49 euro Tier 3 2,99 euro 3,49 euro Tier 4 3,99 euro 4,99 euro Tier 10 9,99 euro 11,99 euro Tier 20 19,99 euro 23,99 euro

De allerhoogste prijs die een ontwikkelaar kan vragen in de App Store vind je in Tier 87. Je betaalt dan 1199,99 euro! Het is overigens niet de eerste keer dat de prijzen zijn gestegen en de App Store duurder is geworden. In 2017 hadden we ook al te maken met een prijsstijging. Vorig jaar gingen de prijzen juist weer iets omlaag.

App Store prijzen van abonnementen

Jammer genoeg lijken ook de abonnementen flink duurder geworden en de prijzen van de in-app aankopen flink gestegen. Volgens de website Apptopia zijn daar de prijzen soms met maar liefst 40 procent gestegen.

Dit ligt echter niet aan de inflatie, maar aan de nieuwe privacyregels die Apple heeft ingesteld. Hierdoor mogen apps je niet zomaar meer tracken en kunnen de makers deze informatie niet meer gebruiken om nieuwe gebruikers aan te trekken. Het verlies aan inkomsten proberen ze zo op een andere manier goed te maken …

