App Store krijgt veel meer advertenties – en dat ga je al snel merken

Apple heeft aanpassingen aangekondigd voor de App Store, waardoor je binnenkort veel meer advertenties gaat zien. Dit gaat er veranderen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

App Store krijgt meer advertenties

Er komen meer advertenties naar de App Store! Apple kondigde eind 2025 al aan dat gebruikers meer reclame gaan zien in de webwinkel. Deze veranderingen voert het bedrijf binnenkort door, want vanaf 3 maart 2026 verschijnen voor de eerste gebruikers meer advertenties in de applicatie. In Japan en het Verenigd Koninkrijk worden de nieuwe reclames 3 maart toegevoegd, de rest van de wereld volgt later die maand.

Zoek je regelmatig naar nieuwe applicaties in de App Store? In dat geval zien de zoekresultaten er binnenkort anders uit dan je gewend bent. Apple toont vanaf maart meer advertenties in de zoekresultaten van de App Store. Deze gesponsorde resultaten worden niet willekeurig getoond, maar sluiten aan bij de zoekterm die je hebt ingevoerd. Op die manier sluiten de advertenties aan bij de andere applicaties die worden weergegeven.

Zo herken je reclame

De nieuwe advertenties in de App Store verschijnen alleen in de zoekresultaten. Volgens Apple gebeurt 65 procent in de aankopen direct na het invoeren van een zoekterm, waardoor de kans groter is dat je gesponsorde applicaties installeert. Het onderwerp van geadverteerde apps sluit aan bij je zoekterm, maar de gesponsorde resultaten zien er niet helemaal hetzelfde uit. Je herkent ze aan het label ‘Reclame’, dat Apple toevoegt onder de naam van de applicatie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar je nu nog één gesponsorde app ziet in de lijst met zoekresultaten, worden dat er vanaf maart veel meer. Er verschijnen binnenkort advertenties op meerdere plekken in de zoekresultaten van de App Store. Hoeveel dat er precies zijn is nog niet duidelijk, mogelijk toont Apple tussen een vast aantal zoekresultaten straks een gesponsorde applicatie. Het algoritme van de App Store bepaalt welke reclame je te zien krijgt.

Meer over de App Store

Ontwikkelaars van applicaties kunnen overigens niet kiezen waar hun advertenties worden getoond. Ze kunnen bij Apple een campagne kopen, vervolgens kiest het algoritme van de App Store een plek voor de ingekochte reclame. Dat betekent dat adverteerders dus niet kunnen kiezen voor de plek bovenaan de zoekresultaten. Welke reclame in de App Store verschijnt verschilt in de meeste gevallen per gebruiker en per moment.

Verder voert Apple vooralsnog geen veranderingen door in de App Store. De homepagina krijgt er geen advertenties bij, de extra reclame blijft voor nu beperkt tot de zoekresultaten van de App Store. Mogelijk kiest Apple in de toekomst voor nog meer betaalde posities in de webwinkel, want dit is een eenvoudige manier om de inkomsten van het bedrijf te verhogen. Wil je geen enkele aanpassing van de App Store missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!