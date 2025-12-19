Slecht nieuws voor de App Store, want Apple gaat straks nog meer reclame laten zien. Dit gaat er veranderen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vervelend: App Store krijgt binnenkort nóg meer reclame

Alsof je nog niet genoeg gesponsorde apps voorbij zag komen, is Apple van plan om de App Store vanaf 2026 nog verder vol te plakken met advertenties. Wie dus een hekel heeft aan reclame en regelmatig een appje op zijn iPhone zet kan zich nu alvast mentaal voorbereiden. Vooral bij het zoeken naar apps wordt het drukker met reclame.

Op dit moment is de App Store vrij overzichtelijk. Je tikt een zoekwoord in, en helemaal bovenaan staat een advertentie met een subtiel gekleurd kadertje. Door even te scrollen ben je al snel bij de echte zoekresultaten. Maar straks wordt dat even doorscrollen wat minder vanzelfsprekend, want Apple wil de advertenties niet alleen bovenaan laten staan, maar óók verderop tussen de zoekresultaten.

Concreet betekent dit dat je na de eerste echte zoekresultaten opnieuw een gesponsorde app kunt tegenkomen. Met een beetje pech scrol je dus voortaan eerst een paar reclametegels voorbij voordat je de gewenste app hebt gevonden.

Dit komt omdat er straks meer plekken beschikbaar komen waar reclame mag staan in de App Store. Apple zegt dat bestaande advertentiecampagnes automatisch in aanmerking komen voor die nieuwe posities, zonder dat de adverteerders iets hoeven aan te passen. Adverteerders kunnen overigens niet een bepaalde plek kopen, want Apple bepaalt de uiteindelijke plaatsing.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer advertenties op je iPhone

Maar dat is niet alles, want in 2026 komt er naast de App Store ook op een andere plek meer reclame naar je iPhone. Volgens geruchten wil Apple de app Apple Kaarten ook voorzien van extra advertenties. Dit worden dan gesponsorde zoekresultaten die opduiken zodra jij iets opzoekt. Apple Kaarten is op dit moment nog geheel reclamevrij.

Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!