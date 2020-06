Terwijl de Verenigde Staten en de EU een onderzoek zijn gestart naar de oneerlijke concurrentiepositie van Apple, spreken steeds meer grote bedrijven zich uit tegen de praktijken van de App Store. Apple lijkt voorlopig niks te willen veranderen.

Druk op oneerlijke positie Apple stijgt

De tarieven die Apple aan ontwikkelaars vraagt in de App Store zijn hetzelfde als ‘beroving’, zo zegt David Cicilline in gesprek met The Verge. Cicilline is woordvoerder van het committee dat onderzoek doet naar Apples mogelijk oneerlijke positie met zijn App Store. Het onderzoek is volgens hem hard nodig, omdat de kracht van Apple zo groot is geworden dat ze torenhoge tarieven kunnen eisen die kleine ontwikkelaars buitenspel zet.

Dit tarief verplicht ontwikkelaars om dertig procent van de omzet af te staan aan Apple als een gebruiker een aankoop doet via een iOS-app. Dat is ook de reden dat in-app aankopen van sommige apps duurder zijn op de iPhone, en je bij grote diensten als Spotify en Netflix zelfs geen abonnement via de iOS-app kunt afsluiten. “Apple verplicht bedrijven om deze dertig procent te betalen, anders kom je niet in de App Store en komt je app dus nooit op de iPhone terecht”, aldus Cicilline.

Apple reageert: “Geen plannen om iets te veranderen”

Apple-topman Phil Schiller laat in een gesprek met TechCrunch weten dat het bedrijf niet van plan is om de regels van de App Store te veranderen. Dit zegt hij in de context van de mail-app Hey, een populaire nieuwe dienst die uit de App Store geweerd wordt omdat je geen abonnement kunt afsluiten via het in-app aankoopsysteem van Apple. Oneerlijk, aldus Hey, omdat ze hierdoor verplicht zijn om alles via Apple te spelen. “We overwegen geen enkele aanpassing”, aldus Schiller.

In juli zal het onderzoek formeel gepresenteerd worden en Apple-ceo Tim Cook is al gevraagd om een verklaring af te leggen, samen met de ceo’s van Amazon, Facebook en Alphabet. Opvallend genoeg is Tim Cook de enige die gezegd heeft niet op te komen dagen, al kan dit natuurlijk nog veranderen nu de druk steeds verder toeneemt. Ook Microsoft, die niet onderzocht wordt in dit geval, heeft in een verklaring gezegd dat het hoog tijd is dat een onafhankelijk onderzoek de App Store en Play Store onder de loep neemt.

Wat voor effect heeft dit op WWDC?

De timing voor deze stroom aan kritiek komt op een vervelend moment voor Apple. Aanstaande maandag start het bedrijf zijn grote jaarlijkse ontwikkelaars-evenement WWDC. Daar krijgen we alle grote software-updates te zien en wil Apple vooral de positieve kant belichten van het maken van apps voor Apples apparaten. De roep om verandering begint echter zo hard te worden dat het lastig wordt voor het bedrijf om deze situatie compleet te negeren.