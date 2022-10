Netflix-abonnement met reclame: nu beschikbaar (maar niet voor jou)

Netflix was al langer bezig om een nieuw abonnement te introduceren, maar nu is het dan toch zover. Je kunt nu in verschillende landen een goedkoper Netflix-abonnement nemen, met reclame. Maar het abonnement is nog niet voor iedereen beschikbaar.

Netflix-abonnement met reclame: nu beschikbaar

Het zat er al even aan te komen, want Netflix was niet tevreden met het aantal abonnees dat ze hadden. Volgens de streamingdienst raakten ze veel inkomsten kwijt omdat Netflix-abonnees hun inloggegevens deelden met vrienden en kennissen.

Nu proberen ze al langer te voorkomen dat je deze gegevens deelt, maar niet met veel succes. Het is immers nog steeds mogelijk om je oom of tante jouw Netflix-account te laten gebruiken.

Daarom is er nu een goedkoper Netflix-abonnement, maar wel met reclame. Hiermee probeert Netflix toch meer inkomsten te genereren en mensen over de streep te trekken om een eigen account te nemen.

Sommige abonnementen van Netflix zijn behoorlijk prijzig en wanneer je het duurste abonnement neemt ben je een kleine 16 euro per maand kwijt. Dat is best aan de hoge kant voor een streamingdienst. Het abonnement met reclame gaat daarom 4,99 euro kosten en is vanaf 3 november beschikbaar.

Vooralsnog is het reclame-abonnement alleen in Duitsland, Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Italië, Japan, Korea, Mexico, Spanje, Engeland en Amerika af te sluiten. Op dit moment staat Nederland nog niet in het lijstje, maar Netflix heeft al laten doorschemeren dat ze volgend jaar het abonnement met reclame ook hier willen uitbrengen.

Wanneer het Netflix-abonnement met reclame beschikbaar is kun je video’s streamen in 720p (HD-ready). Je krijgt daarnaast elk uur vier tot vijf minuten met reclame te zien. Deze reclameboodschappen duren elk 15 tot 30 seconden. Je krijgt ze voor en tijdens films en series te zien.

Overigens zijn niet alle programma’s beschikbaar bij het goedkoper abonnement met reclame. Dit komt door licenties en specifieke afspraken. Netflix heeft alleen nog niet aangegeven welke films en series je dan gaat missen …

