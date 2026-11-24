YouTube werkt achter de schermen aan een nieuwe functie waarmee je de app een persoonlijk tintje geeft. Daarbij keert mogelijk een oude bekende terug.

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YouTube krijgt nieuwe app-icoontjes

Gebruik je al jarenlang een iPhone? Dan herinner je je misschien nog wel het oude app-icoontje van YouTube. In de beginjaren van de iPhone had YouTube namelijk een heel ander uiterlijk. In plaats van de bekende rode afspeelknop zag je een ouderwetse televisie op je beginscherm staan.

Destijds was Apple zelf verantwoordelijk voor de YouTube-app op de iPhone. Toen Google met een eigen YouTube-app kwam, verdween ook het iconische televisietoestel. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in.

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In een nieuwe testversie van YouTube voor Android blijkt namelijk dat Google werkt aan een functie waarmee je het app-icoontje zelf kunt aanpassen. In totaal zijn er zeven verschillende ontwerpen ontdekt. Daar zitten ook twee oude bekenden tussen. Naast het ouderwetse televisietoestel keert mogelijk ook een eerder logo van YouTube terug. Leuk als je het huidige app-icoontje een beetje zat bent of gewoon fan bent van het oude ontwerp.

Zelf het icoontje van YouTube aanpassen

Als het goed is kun je na de update via de instellingen van YouTube een ander app-icoontje kiezen. Toch moeten je nog even geduld hebben. De functie is op dit moment nog niet beschikbaar.

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Komt de functie ook naar de iPhone?

Opvallend genoeg zijn de nieuwe app-icoontjes ontdekt in de Android-versie van YouTube. Of de functie ook naar de iPhone komt, is op dit moment nog onduidelijk. We verwachten het overigens wel, aangezien het oude televisie-icoontje oorspronkelijk juist op de iPhone te vinden was.

Daarnaast is het nog niet bekend of iedereen straks het app-icoontje kan aanpassen of dat de functie uitsluitend beschikbaar komt voor gebruikers met een YouTube Premium-abonnement.

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