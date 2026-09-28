Netflix wordt in 2027 goedkoper (maar dat heeft een gróót nadeel) 

Heb jij een abonnement op Netflix? Dan ga je in 2027 waarschijnlijk minder betalen, maar dat heeft wel een groot nadeel.

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Netflix introduceert reclames

Heb jij een abonnement op Netflix? In dat geval ga je in 2027 waarschijnlijk minder betalen voor de streamingdienst. Netflix heeft een goedkoper abonnement aangekondigd, dat vermoedelijk het huidige Basic-abonnement gaat vervangen. Nu is Netflix Basic het voordeligste abonnement, waarvoor je 9,99 euro per maand betaalt. Het nieuwe abonnement gaat mogelijk de helft van de prijs kosten, maar dat heeft wel een groot nadeel.

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Netflix komt in Nederland en België met een nieuw abonnement, waarbij gebruikers reclames te zien krijgen. In Duitsland kunnen gebruikers al kiezen voor een soortgelijk abonnement, dat de eerste jaren 4,99 euro kostte. Daar is Netflix gestopt met het Basic-abonnement, in plaats daarvan is het abonnement met reclames de voordeligste optie geworden. In Nederland en België doet de streamingdienst vermoedelijk hetzelfde, waardoor gebruikers met een Basic-abonnement straks automatisch reclames te zien krijgen.

Goedkoper, maar mét advertenties

Heb jij een Basic-abonnement van Netflix? Je kunt dan grote veranderingen verwachten in 2027. Het lijkt erop dat Netflix Basic plaatsmaakt voor het voordeligere abonnement met reclames. Deze reclames kun je niet terug- of vooruitspoelen, pauzeren is wel mogelijk. Je gaat dus minder betalen voor je abonnement op Netflix, maar krijgt vervolgens wél reclames te zien. Wil je dat niet? Dan moet je volgend jaar voor het duurdere Standaard-abonnement kiezen, waarvoor je maandelijks 15,99 euro betaalt.

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Het Standaard- en Premium-abonnement van Netflix blijft bestaan naast de goedkoopste optie. Bij het instapabonnement krijgen gebruikers meerdere reclames per uur te zien. Volgens Netflix worden deze reclameblokken zowel voor als tijdens series en films getoond. Per uur zullen gebruikers ongeveer vijf minuten reclame zien. In Duitsland is de prijs van het Netflix-abonnement met reclame inmiddels verhoogd naar 6,99 euro per maand. De prijs van het nieuwe abonnement in Nederland en België is nog niet bekendgemaakt.

Abonnement 🇩🇪 Duitsland 🇳🇱 Nederland 🇧🇪 België Met reclame 6,99 euro — — Basic — 9,99 euro 10,99 euro Standaard 15,99 euro 15,99 euro 16,99 euro Premium 21,99 euro 20,99 euro 21,99 euro

Meer over Netflix

Netflix heeft aangekondigd dat het nieuwe abonnement op 1 maart 2027 beschikbaar komt. In zowel Nederland als België komt de streamingdienst dan met advertenties bij het voordeligste abonnement. Abonnees worden tegen die tijd geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheden bij Netflix. Als je een reclamevrij abonnement wilt moet je vanaf 1 maart 2027 waarschijnlijk veel meer gaan betalen, dan ben je minimaal 15,99 euro per maand kwijt.

Vind je Netflix nu al te duur en ben je juist op zoek naar een voordeliger alternatief? Dan biedt het nieuwe abonnement de uitkomst, want je bent maandelijks een paar euro goedkoper uit door de introductie van advertenties. Het is nog niet duidelijk welke reclames je precies te zien krijgt, volgens Netflix worden ze in ieder geval geselecteerd op basis van je interacties in de applicatie. Wil je juist een andere streamingdienst proberen? Bekijk hier welke opties er nog meer zijn:

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