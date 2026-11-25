Apple werkt momenteel aan iOS 27.3 en dat belooft een interessante update te worden: 6 bekende iPhone-apps krijgen namelijk nieuwe functies.

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6 iPhone-apps krijgen meer functies in iOS 27.3

iOS 27.3 komt binnenkort naar je iPhone en brengt meer functies naar zes bekende iPhone-apps. We zetten ze voor je op een rij.

1. Apple Music

Apple Music Apple 9.4 (16.369 reviews) Gratis via App Store via App Store

Apple Music krijgt in iOS 27.3 de nieuwe functie Selfie Sing. Daarmee kun je korte video’s van jezelf opnemen terwijl je meezingt met je favoriete nummers. De songteksten verschijnen tijdens het zingen op het scherm, zodat je precies weet welke woorden je moet meezingen.

Ook de weergave van songteksten krijgt een kleine verbetering: houd je je iPhone horizontaal, dan worden de albumillustraties mooier gecombineerd met de songteksten.

2. Safari

Safari Apple 8.2 (7.993 reviews) Gratis via App Store via App Store

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Ook Safari is een van de iPhone-apps die in iOS 27.3 nieuwe functies krijgt. De browser krijgt onder meer verticale tabbladen. In plaats van de gebruikelijke horizontale weergave bovenaan, kun je tabbladen straks dus verticaal bekijken. Dat maakt het overzichtelijker als je veel websites tegelijkertijd open hebt staan.

Daarnaast introduceert Apple de Adaptieve donkere modus. Hiermee kan Safari websites automatisch in een donkere weergave tonen, ook als die websites zelf geen donkere modus ondersteunen. Je kunt instellen dat dit automatisch gebeurt, of de functie per website gebruiken.

3. Gezondheid

Apple Gezondheid Apple 5.6 (354 reviews) Gratis via App Store via App Store

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De Gezondheid-app krijgt misschien wel de grootste verandering. Apple heeft de app opnieuw ontworpen en voegt verschillende nieuwe onderdelen toe. Zo verschijnt er een tabblad met de naam Inzichten. Hierin krijg je persoonlijke informatie en adviezen op basis van je gezondheidsgegevens. Daarnaast introduceert Apple educatieve video’s en bewegingstesten.

4. Apple TV

Apple TV Apple 9.2 (20.392 reviews) Gratis via App Store via App Store

De iPhone-app Apple TV krijgt twee nieuwe functies in iOS 27.3. Zo kun je straks korte videofragmenten bekijken in een nieuwe functie met de naam Clips. De video’s verschijnen onder elkaar, waardoor je er op een vergelijkbare manier doorheen kunt scrollen als bij TikTok.

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Daarnaast voegt Apple videopodcasts toe aan de Apple TV-app. Je kunt afleveringen bekijken en je voortgang synchroniseren met Apple Podcasts. Zo kun je bijvoorbeeld op je iPhone beginnen met luisteren en later op een ander apparaat verder gaan.

5. Fitness

Apple Fitness Apple 4.6 (552 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ook Apple Fitness+ krijgt een uitbreiding. Met Gym Strength kun je persoonlijke krachttrainingsschema’s samenstellen. Daarbij houdt de functie rekening met je trainingsdoelen, ervaring, beschikbare tijd en de apparatuur die je tot je beschikking hebt.

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De trainingsschema’s zijn opgebouwd uit programma’s van vier weken. Naarmate je vordert, worden de volgende trainingen aangepast op basis van de gewichten en herhalingen die je hebt bijgehouden.

6. Freeform

Freeform Apple 8.8 (9.728 reviews) Gratis via App Store via App Store

Tot slot krijgt ook Freeform nieuwe functies. De app wordt uitgebreid met extra mogelijkheden om tekst op te maken en nieuwe achtergrondkleuren. Dankzij Apple Intelligence kun je bovendien zelf vormen laten genereren.

Gebruik je Freeform op een iPad en heb je een abonnement op Apple Creator Studio? Dan kun je afbeeldingen voortaan rechtstreeks openen in Pixelmator Pro. Bewerkingen die je daar uitvoert, worden automatisch bijgewerkt op je Freeform-bord.

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Release

iOS 27.3 wordt momenteel getest in een bètaversie. Apple brengt de update naar verwachting in december 2026 uit. Welke functies uiteindelijk precies beschikbaar komen, kan nog veranderen. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!