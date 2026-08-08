Dit is dé reden om je Netflix-abonnement op te zeggen (iPhone-nieuws #32)

We hebben de reden ontdekt waarom je Netflix-abonnement binnenkort beter kunt opzeggen. En er is al heel veel bekend over de iPhone 18 Pro. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Waarom je jouw abonnement op Netflix (binnenkort) beter kunt opzeggen
Heb jij veel series en films die je volgt? In dat geval kom je niet onder meerdere abonnementen voor verschillende streamingdiensten uit.
Maar heb jij nog een abonnement op Netflix? Om deze reden kun je jouw abonnement op Netflix binnenkort beter opzeggen!
iPhone 18 Pro krijgt 3 nieuwe functies (waar we al jaren op wachten)
De iPhone 18 Pro komt er (als het goed is) in september aan en krijgt waarschijnlijk drie opvallende verbeteringen. Over deze functies wordt al jaren gepraat en nu lijkt Apple ze eindelijk naar de iPhone te brengen.
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CarPlay krijgt belangrijke update: dit voordeel ga je dagelijks merken
Apple heeft grote veranderingen voor CarPlay aangekondigd! Met iOS 27 komen niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met meer features.
Het gaat om een belangrijke update voor CarPlay, want de meestgebruikte functie van het besturingssysteem wordt verbeterd. In iOS 27 werken de locatievoorzieningen beter op je iPhone en dat voordeel ga je straks ook dagelijks merken in CarPlay.
iPhone-scherm slecht leesbaar in de zon: zo los je het op
Door fel zonlicht is het vaak lastig om het scherm van je Phone te lezen. Buiten lijkt het beeld een stuk donkerder, zelfs wanneer je scherm binnen nog prima te lezen was.
Het glas van de iPhone werkt bovendien een beetje als een spiegel. Je ziet hierdoor de lucht, bomen of jezelf terug op het scherm. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook buiten met een felle zon het scherm van je iPhone goed kunt aflezen?
→ Maak je iPhone-scherm beter leesbaar
Klanten van KPN opgelet: zo voorkom je de prijsverhoging bij je abonnement
Opgelet als je een mobiel abonnement bij KPN hebt! In mei kondigde KPN veranderingen voor de mobiele abonnementen aan. Klanten met een mobiel abonnement bij de provider kregen er een nieuwe functie bij, want KPN introduceerde ‘Extra Veilig Mobiel’.
Wat deze nieuwe functie doet en waarom je hem misschien helemaal niet wilt, lees je via onderstaande knop.
Deze betaalbare ventilator van Action heeft een handige extra functie
Warme dagen vragen om verkoeling. Action speelt daarop in met deze nieuwe Sinji-ventilator die niet alleen koele lucht verspreidt, maar ook een aantal verrassende extra’s heeft. Wij zetten de opvallendste functies hieronder voor je op een rij.
→ Dit maakt deze ventilator speciaal
Deze grote iPhone is plots een stuk goedkoper geworden
Loopt je abonnement bijna af en ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan is dit een uitstekend moment om over te stappen. Dankzij een flinke prijsdaling profiteer je nu van een scherpe deal op dit grote toestel. Hieronder zetten we de beste aanbieding voor je op een rij.
WhatsApp heeft 3 nieuwe functies (en die ga je vaker gebruiken dan je denkt)
WhatsApp introduceert drie nieuwe functies voor groepschats, waaronder een aantal verbeteringen aan polls, een manier om vanuit bestaande groepen nieuwe chats aan te maken, en nog veel meer.
Eerste functie van iOS 28 is nu al bekend (en die maakt je iPhone nóg handiger)
Er is nu al een handige nieuwe functie van iOS 28 bekend geworden. Apple heeft bevestigd dat het werkt aan een nieuwe oplossing waarmee het klembord van een iPhone en een Windows-pc met elkaar kunnen synchroniseren. Wat je daaraan hebt?
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