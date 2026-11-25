Apple werkt aan een opvallende wijziging voor het ontwerp van de aankomende iPhone 18e – dat blijkt uit nieuwe geruchten die zijn opgedoken.

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iPhone 18e krijgt een aangepast ontwerp

De geruchten zijn afkomstig van Engadget, die de wijzigingen in het ontwerp van een iPhone 18-model op gelekte CAD-afbeeldingen heeft gezien. De grootste verrassing heeft betrekking op de aankomende iPhone 18e. Apple lijkt namelijk afscheid te nemen van het vrijwel vlakke cameraontwerp van de huidige iPhone 17e. De opvolger krijgt naar alle waarschijnlijkheid een veel prominenter camera-eiland.

Het gaat om een bijna vierkant plateau van ongeveer 28 bij 35 millimeter. Daarin zitten de enkele camera aan de achterkant, de ledflitser en de microfoon verwerkt. De iPhone 18e krijgt hiermee een camera-eiland dat nogal afwijkt van het ontwerp van de huidige goedkopere iPhones. Het design lijkt enigszins op de cameramodule van de M5 iPad Pro (die je op de onderstaande afbeelding kunt zien).

Camera-eiland

Bij de reguliere iPhone 18 zien we minder veranderingen. Het camera-eiland blijft grotendeels hetzelfde als bij de iPhone 17, maar wordt wel iets dikker en gaat van 3,45 naar 3,8 millimeter. Het vernieuwde camera-eiland van de iPhone 18e komt dus niet naar de iPhone 18.

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Apple gebruikt sinds de iPhone 15 dezelfde 48-megapixelsensor in de reguliere modellen. Een dikker camera-eiland kan er mogelijk op wijzen dat Apple werkt aan nieuwe camerasensoren of andere verbeteringen voor de nieuwe versie.

iPhone Air 2

Ook voor de iPhone Air 2 is er iets nieuws te melden. De opvolger van de ultradunne iPhone Air krijgt namelijk een tweede camera aan de achterkant. Dat zou een welkome verbetering zijn, want het ontbreken van een extra lens is een veelgehoord kritiekpunt op het eerste model.

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De nieuwe iPhones worden naar verwachting in het voorjaar van 2027 aangekondigd. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!