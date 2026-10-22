Verrassend: dit is de grootste streamingdienst van Nederland (mét reclame)

Denk je aan populaire streamingdiensten, dan komen waarschijnlijk Netflix, Disney Plus en Videoland als eerste in je op. Toch is er een andere dienst die in Nederland verrassend goed scoort.

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Grootste streamingdienst van Nederland

De grootste streamingdienst met reclame in Nederland is namelijk KIJK. Deze gratis dienst wist in september maar liefst 1,8 miljoen Nederlanders te bereiken. Daarmee laat KIJK verschillende bekende streamingdiensten achter zich.

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Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. Daarbij is gekeken naar het aantal unieke bezoekers van 13 jaar en ouder.

KIJK staat met 1,8 miljoen bezoekers bovenaan, maar de verschillen zijn klein. Viaplay volgt met 1,77 miljoen bezoekers en Prime Video zit daar vlak achter met 1,76 miljoen. Videoland komt uit op 1,65 miljoen.

Verderop in de lijst staan Disney Plus (842.000), HBO Max (540.000), NLZIET (400.000) en SkyShowtime (373.000).

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Gratis films en programma’s kijken (met reclame)

Wat KIJK extra bijzonder maakt, is dat je geen abonnement nodig hebt. Bij de andere streamingdiensten uit het onderzoek moet je betalen om te kunnen kijken, ook als je daarbij reclame te zien krijgt.

Bij KIJK werkt dat anders. Je kijkt helemaal gratis, maar krijgt tussendoor wel advertenties voorgeschoteld. Op die manier verdient het platform zijn geld.

Het aanbod bestaat onder andere uit programma’s van SBS6, NET5 en Veronica. Zo kun je er bijvoorbeeld ‘Vandaag Inside’ en ‘Lang Leve de Liefde’ terugkijken. Daarnaast vind je er films, livestreams en eigen producties.

Volgens GfK trekt KIJK een breed publiek, met opvallend veel jongeren. Zij zijn door YouTube al gewend aan gratis video’s met reclame.

Waar zijn YouTube en NPO Start?

Er is wel een belangrijke kanttekening bij de cijfers. YouTube en NPO Start zijn namelijk niet meegenomen in het onderzoek. Het is dus goed mogelijk dat deze diensten nog meer bezoekers trekken dan KIJK. Ook is het interessant dat Netflix volgend jaar in Nederland ook met een speciaal abonnement gaat komen mét reclame.

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