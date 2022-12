‘Volgende generatie MacBook krijgt Touch Bar-toetsen met oled’

Apple heeft een nieuw patent aangevraagd waarin we een MacBook zien met Touch Bar-toetsen. Deze zijn gemaakt van oled. In dit artikel lees je alles over dit patent.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple vraagt nieuw patent aan voor toetsenbord

In de toekomst krijgen MacBooks mogelijk een toetsenbord dat gemaakt is van kleine beeldschermpjes. Achter deze ‘Touch Bar-toetsen’ zitten kleine oled-schermen die zich aanpassen aan hetgeen waar je op dit moment mee bezig bent. Tenminste, dat lezen we in een patent van Apple op Patently Apple.

Wat zijn de voordelen van zo’n scherm en waar is het vroeger misgegaan bij Apple Apple’s toetsenborden? En van welk materiaal worden deze Touch Bar-toetsen van de MacBook mogelijk gemaakt?

Geperforeerde Touch Bar-toetsen in MacBook

Apple is dus nog lang niet klaar met het innoveren van het toetsenbord van de MacBook. Het bedrijf ging eerder in de mist in met het vlindertoetsenbord en ook de Touch Bar in de MacBook Pro 2016 werd niet met veel enthousiasme ontvangen. Nu experimenteert Apple met knoppen met mini-displays die erg lijken op Touch Bar-toetsen in de toekomstige MacBook.

Het patent beschrijft een toetsenbord waarbij elke toets geperforeerd is. We zien dus mini-gaatjes die het licht van het oled-scherm eronder zouden kunnen doorlaten. Een soort Touch Bar dus, maar dan voor elke afzonderlijke toets. Op die manier gaan je vette vingers het scherm niet vies maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het voordeel hiervan is dat per software elke toets kan veranderen. Als je Pages opent, dan zie je hoogstwaarschijnlijk gewoon de letters op de gebruikelijke plek staan. Bij programma’s als ProTools of Photoshop worden dan weer alle sneltoetsen dan uitgelicht. Ook zou het toetsenbord bijvoorbeeld sneller kunnen schakelen tussen ons Latijns schrift en Chinese tekens.

Opvallend: Touch Bar-toesten mogelijk niet van plastic

Het Apple-patent laat daarnaast nog iets interessants zien. De Touch Bar-toetsen van de toekomstige MacBook moeten namelijk van aluminium zijn. Nu tikken we (nog) de hele tijd op plastic toetsen. Of deze twee vernieuwingen daadwerkelijk het levenslicht gaan zien, is nog maar de vraag. Apple dient namelijk de godganse tijd patenten in. Het gros daarvan zien we echter nooit verschijnen.

Toch zijn we optimistisch: de techniek is namelijk in de praktijk wél mogelijk. In 2007 kwam Art.Lebedev Studio al met het Optimus Maximus-toetsenbord. Deze gebruikte al oled op de aparte toesten maar had één groot nadeel.

Lees meer: Opinie: Apples Touch Bar heeft na 8 maanden bar weinig te bieden

Vanwege de hoge prijs van de techniek en het materiaal, kostte het toetsenbord in het jaar van release maar liefst 1600 dollar. Dat betaal je nu lang en breed voor een hele MacBook. We zien dat vandaag de dag deze kosten gedaald zijn. Dit betekent echter niet automatisch dat we uit moeten gaan van geperforeerde aluminium Touch Bar-toetsen in de nieuwe MacBook. Hopen mag natuurlijk altijd!

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.