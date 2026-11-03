Deze 3 nieuwe iPads staan binnenkort op de planning (en dit is wanneer)

Apple werkt aan 3 nieuwe iPads die heel binnenkort op de markt moeten komen – we laten zien welke het zijn en wanneer je ze kunt verwachten.

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Deze 3 nieuwe iPads staan binnenkort op de planning

De 3 nieuwe iPads zouden volgens Mark Gurman van Bloomberg in elk geval in de eerste helft van 2027 moeten verschijnen. Het gaat om een vernieuwde iPad Air, iPad Pro en het iPad instapmodel. Vooral bij de Air staat een flinke verandering op de planning. We zetten ze voor je op een rij.

1. iPad Air

De grootste vernieuwing voor de iPad Air lijkt het scherm te worden. Volgens Gurman krijgt de volgende generatie namelijk een oled-display. Daarmee stapt Apple af van de lcd-techniek van de huidige Air-modellen. Oled heeft verschillende voordelen: zwart is écht zwart, kleuren ogen levendiger en het contrast is beter. Ook is het scherm bij bepaalde beelden energiezuiniger.

Een nieuwe chip ligt eveneens voor de hand. We verwachten dat Apple voor de M5-chip kiest, maar dat is uiteraard nog niet bevestigd.

2. iPad Pro

Ook de iPad Pro is een van de 3 iPads die op de planning staan voor begin 2027. Deze tablet krijgt volgens Gurman een vapor chamber-koelsysteem. Dat is een techniek die warmte beter over het apparaat verspreidt. Vooral bij zware taken kan dat verschil maken. Denk aan videobewerking, grafisch werk en intensieve games. De iPad Pro zou daardoor langer hoge prestaties kunnen vasthouden, zonder dat de temperatuur te veel oploopt. De iPad Pro krijgt mogelijk een M6-chip.

3. iPad

Tot slot werkt Apple aan een nieuwe instap-iPad: de iPad 12. Eerdere geruchten wijzen op een A19-chip, ondersteuning voor Apple Intelligence en wifi 7. Ook een C1X-modem voor mobiele modellen wordt genoemd.

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Release

Volgens Gurman staan alle 3 de tablets gepland voor de eerste helft van 2027. Een precieze releasedatum is er nog niet. Het kan dus nog wel even duren voordat Apple de apparaten officieel aankondigt. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!