iPhone raakt volgend jaar een knop kwijt (maar je hoeft hem niet te missen)

Apple wil volgend jaar een knop van de iPhone verwijderen. Toch hoef je niet bang te zijn dat je een handige functie kwijtraakt.

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Phone krijgt minder knoppen in 2027

De iPhone heeft de afgelopen jaren steeds meer knoppen gekregen. Maar daar komt mogelijk verandering in. Volgens Apple-lekker Instant Digital wil Apple in 2027 de actieknop (Action Button) verwijderen.

De actieknop verscheen in 2023 voor het eerst op de iPhone 15 Pro. Daarmee verving Apple het bekende schakelaartje waarmee je de iPhone op stil zet. Het handige aan de actieknop is dat je zelf kunt bepalen wat hij doet. Zo kun je er bijvoorbeeld de zaklamp mee aanzetten, de camera openen of een opdracht uitvoeren.

Twee knoppen op de iPhone worden één

Volgens geruchten wil Apple de actieknop samenvoegen met de cameraregelaar (Camera Control). Die laatste verscheen voor het eerst op de iPhone 16-serie. Je kunt met deze aanraakgevoelige knop makkelijk je camera bedienen.

De bediening van deze nieuwe knop moet behoorlijk simpel worden. Druk je één keer op de cameraregelaar, dan opent de camera. Houd je de knop langer ingedrukt, dan gebeurt wat je zelf bij de actieknop hebt ingesteld. Op dit moment kun je met die lange druk nog Visual Intelligence openen. Die functie is inmiddels ook via de Camera-app beschikbaar in iOS 27.

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Wanneer gaat de actieknop verwijnen?

Volgens geruchten gaat Apple bij de nieuwe iPhones die in de tweede helft van 2027 verschijnen de aanpassing doorvoeren Dat is tevens een bijzonder jaar voor Apple, want dan bestaat de iPhone precies twintig jaar.

Welke naam deze toestellen krijgen, is nog niet duidelijk. Mogelijk slaat Apple de iPhone 19 over, net als toen bij de iPhone 9 is gebeurd. En zal ergens in september de eerste iPhone uit de iPhone 20-serie verschijnen.

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