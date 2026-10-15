Apple kondigt nóg een event aan: deze 3 producten komen op 28 oktober

Apple zit deze maand niet stil! Na de aankondigingen van 13 oktober staat er alweer een nieuw evenement op de planning!

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dagen uren minuten seconden Volgende Apple-event

Apple organiseert nóg een evenement in oktober

Apple heeft blijkbaar nog niet genoeg nieuwe producten laten zien deze maand. Volgens de bekende Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg heeft het bedrijf nu journalisten uitgenodigd voor een speciaal Apple-event op woensdag 28 oktober 2026 in Los Angeles.

Apple is now inviting some media to an all-day product launch experience on Oct. 28 in Los Angeles. This is for the touch-screen MacBooks, iPad mini, M6 Macs. https://t.co/6r4yyWiVr1 — Mark Gurman (@markgurman) October 15, 2026

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aanwezigen een hele dag de tijd om nieuwe Apple-producten te bekijken en uit te proberen. Eerder dacht Gurman dat het event op 27 oktober zou zijn. Maar daar is hij schijnbaar vanaf gestapt.

Deze nieuwe Apple-producten verwachten we

Maar wat gaat Apple dan laten zien? Volgens Gurman draait het evenement vooral om nieuwe MacBooks, Macs en een iPad mini.

Het opvallendste product wordt waarschijnlijk de MacBook Pro met touchscreen. Daarmee kun je het scherm straks met je vingers bedienen, net als bij een iPad. De nieuwe MacBooks krijgen volgens geruchten ook een OLED-scherm en een Dynamic Island, dat we al kennen van de iPhone.

Daarnaast verwachten we een vernieuwde MacBook Pro van 14 inch met een M6-chip. Ook krijgt Apple’s alles-in-één-computer (de iMac) een flinke chip-update met de M6-chip. Ook worden er een aantal nieuwe kleuren verwacht.



Verder weten we dat er eind oktober nog een uitvoering van de Mac Studio komt met maar liefst 512 GB werkgeheugen. Apple had deze versie al eerder aangekondigd.

En dan is er nog de iPad mini 2026. Apple’s kleinste tablet krijgt naar verwachting een OLED-scherm, een A20 Pro-chip en verbeterde speakers. Ook zou de frontcamera naar de lange kant van het apparaat verhuizen.

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Wanneer worden de nieuwe producten aangekondigd?

De verwachting is dat Apple de nieuwe apparaten dinsdag 27 oktober aankondigt. Een dag later kunnen de uitgenodigde journalisten er dan mee aan de slag.

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