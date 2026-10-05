MacBook Pro krijgt deze maand de grootste update óóit – en die wil je hebben

Apple staat op het punt om een nieuwe MacBook Pro uit te brengen. En deze keer gaat er behoorlijk wat veranderen!

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Apple staat op het punt om de MacBook Pro te upgraden. En dit keer gaat het niet om een snellere chip. De nieuwe MacBook Pro krijgt volgens de nieuwste geruchten een compleet vernieuwd ontwerp, een oled-scherm én een touchscreen.

Volgens doorgaans betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman hoeven we er ook niet lang meer op te wachten. De vernieuwde MacBook Pro verschijnt als het goed is binnen een maand, maar wordt in ieder geval vóór het einde van november aangekondigd.

MacBook Pro wordt een stuk lichter

Een van de grootste verbeteringen zit in het gewicht. De nieuwe MacBook Pro wordt volgens Gurman ‘aanzienlijk lichter’ dan het huidige model.

Apple zou daarvoor de binnenkant van de laptop helemaal opnieuw hebben ontworpen. Onderdelen zijn kleiner gemaakt en op een andere manier geplaatst. Door deze aanpassingen moet de MacBook Pro een stuk makkelijker mee te nemen zijn.

Vooral bij het 16-inch model kan dat een groot verschil maken. De zwaarste uitvoering van de huidige 16-inch MacBook Pro weegt ongeveer 2,2 kilogram. Een 15-inch MacBook Air weegt ongeveer 1,5 kilogram. Hoeveel gewicht Apple precies weet te besparen, is nog niet bekend.

Oled én een touchscreen

Ook het scherm krijgt wat aanpassingen. Apple zou voor het eerst een oled-scherm in de MacBook Pro stoppen. Het wordt naar verwachting de eerste MacBook waarop je het scherm met je vingers kunt bedienen.

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Verder wordt er gesproken over een Dynamic Island in het scherm. macOS Golden Gate krijgt aanpassingen om zowel de aanraakbediening als het Dynamic Island goed te ondersteunen. Die veranderingen worden gekoppeld aan macOS 27.2. Onder de motorkap worden volgens geruchten een M5 Pro- en M5 Max-chips verwacht.

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