MacBook Pro krijgt deze maand de grootste update óóit – en die wil je hebben

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
5 oktober 2026, 13:01
2 min leestijd
MacBook Pro krijgt deze maand de grootste update óóit – en die wil je hebben

Apple staat op het punt om een nieuwe MacBook Pro uit te brengen. En deze keer gaat er behoorlijk wat veranderen!

Lees verder na de advertentie.

MacBook Pro krijgt deze maand de grootste update óóit – en die wil je hebben

Apple staat op het punt om de MacBook Pro te upgraden. En dit keer gaat het niet om een snellere chip. De nieuwe MacBook Pro krijgt volgens de nieuwste geruchten een compleet vernieuwd ontwerp, een oled-scherm én een touchscreen.

macbook pro update

Volgens doorgaans betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman hoeven we er ook niet lang meer op te wachten. De vernieuwde MacBook Pro verschijnt als het goed is binnen een maand, maar wordt in ieder geval vóór het einde van november aangekondigd.

MacBook Pro wordt een stuk lichter

Een van de grootste verbeteringen zit in het gewicht. De nieuwe MacBook Pro wordt volgens Gurman ‘aanzienlijk lichter’ dan het huidige model.

Apple zou daarvoor de binnenkant van de laptop helemaal opnieuw hebben ontworpen. Onderdelen zijn kleiner gemaakt en op een andere manier geplaatst. Door deze aanpassingen moet de MacBook Pro een stuk makkelijker mee te nemen zijn.

macbook pro update

Vooral bij het 16-inch model kan dat een groot verschil maken. De zwaarste uitvoering van de huidige 16-inch MacBook Pro weegt ongeveer 2,2 kilogram. Een 15-inch MacBook Air weegt ongeveer 1,5 kilogram. Hoeveel gewicht Apple precies weet te besparen, is nog niet bekend.

Oled én een touchscreen

Ook het scherm krijgt wat aanpassingen. Apple zou voor het eerst een oled-scherm in de MacBook Pro stoppen. Het wordt naar verwachting de eerste MacBook waarop je het scherm met je vingers kunt bedienen.

Verder wordt er gesproken over een Dynamic Island in het scherm. macOS Golden Gate krijgt aanpassingen om zowel de aanraakbediening als het Dynamic Island goed te ondersteunen. Die veranderingen worden gekoppeld aan macOS 27.2. Onder de motorkap worden volgens geruchten een M5 Pro- en M5 Max-chips verwacht.

Wil je meer weten over de update van de MacBook Pro? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware Geruchten MacBook Pro Mac Apple MacBook

Bekijk ook

MacBook Ultra op komst: met deze toffe verbeteringen

MacBook Ultra op komst: met deze toffe verbeteringen

27 juli 2026

iPhone Ultra komt mogelijk in 2026 – en die wordt héél duur

iPhone Ultra komt mogelijk in 2026 – en die wordt héél duur

16 april 2026

Nieuwe MacBook wordt veel goedkoper (en verschijnt al heel snel)

Nieuwe MacBook wordt veel goedkoper (en verschijnt al heel snel)

25 februari 2026

‘Goedkope MacBook verschijnt begin 2026’ (met deze specificaties)

‘Goedkope MacBook verschijnt begin 2026’ (met deze specificaties)

25 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple MacBook
Apple MacBook

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren