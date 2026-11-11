Deze twee verbeteringen maken de iPhone 18e een stuk interessanter

De iPhone 18e wordt een stuk interessanter dan zijn voorganger. Volgens nieuwe geruchten krijgt de betaalbare iPhone een groter scherm én betere batterij.

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iPhone 18e verbeteringen: groter scherm en betere batterij

Apple lijkt flinke plannen te hebben voor de iPhone 18e. Volgens recente geruchten krijgt het toestel een scherm van 6,3 inch. Dat is een stukje groter, want de huidige iPhone 17e heeft nog een scherm van 6,1 inch.

Opvallend is dat de gewone iPhone 18 volgens het gerucht precies hetzelfde schermformaat krijgt. Het goedkopere model wordt daarmee dus net zo groot als zijn duurdere broer.

Maar er is meer goed nieuws. Ook de batterij krijgt mogelijk een flinke upgrade. Beide toestellen zouden namelijk een batterij van 4430 mAh krijgen. Voor de iPhone 18e betekent dat een toename van ongeveer 11 procent.

Hoewel de iPhone 18 en iPhone 18e mogelijk hetzelfde schermformaat en dezelfde batterij krijgen, blijven er ook verschillen bestaan. Zo krijgt de gewone iPhone 18 volgens de gelekte informatie weer twee camera’s aan de achterkant. De iPhone 18e moet het opnieuw met één camera doen.

Daarnaast krijgt de iPhone 18e nog wat andere verbeteringen, zoals een nieuwe A20-chip. Ook wordt gesproken over 9 GB werkgeheugen en een nieuw C2-modem van Apple.

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Wanneer verschijnt de iPhone 18e?

Volgens de huidige verwachtingen verschijnt de iPhone 18e in het voorjaar van 2027. Apple zou het toestel tegelijk met de gewone iPhone 18 en de tweede generatie iPhone Air willen uitbrengen.

Over de prijs is nog niets bekend. De iPhone 17e had in Nederland tijdens de release een adviesprijs van 719 euro, met 256 GB opslagruimte. Of Apple die prijs bij zijn opvolger aanhoudt, is nog maar de vraag.

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Als we eerlijk moeten zijn, denken we wel dat de iPhone 18e iets duurder gaat worden. Dit omdat de recent uitgebrachte toestellen zoals de iPhone 18 Pro ook flink in prijs zijn gestegen.

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