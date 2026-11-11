Aankomende iPad Air krijgt een grote upgrade – dit kun je verwachten

Apple werkt aan een nieuwe iPad Air die een flinke upgrade krijgt ten opzichte van het huidige model – dit is wat er binnenkort aankomt.

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Aankomende iPad Air krijgt een grote upgrade

Volgens nieuwe geruchten wordt de iPad Air in 2027 eindelijk voorzien van een OLED-scherm. Dat is goed nieuws als je graag wilt profiteren van een mooier beeld, maar niet de hoofdprijs voor een iPad Pro wilt betalen.

Apple brengt de nieuwe iPad Air waarschijnlijk in de eerste helft van 2027 op de markt. Niet alleen het kleinere model van 11 inch krijgt de upgrade, ook de 13-inch iPad Air wordt naar verwachting uitgerust met een OLED-display. Vooral bij het bekijken van films, series en foto’s moet het verschil merkbaar zijn. OLED-schermen kunnen namelijk veel diepere zwarttinten weergeven, hebben een hoger contrast en zorgen voor levendigere kleuren.

Geen 120 Hz

Er zit wel nog een klein addertje onder het gras. De nieuwe iPad Air krijgt naar verluidt namelijk een eenvoudiger OLED-paneel met één lichtgevende laag. Dat is vergelijkbaar met het scherm van de nieuwste iPad mini.

De iPad Pro gebruikt een geavanceerder OLED-scherm met twee lagen. Daardoor kan die tablet een hogere helderheid bereiken. Ook ProMotion, waarmee het scherm een verversingssnelheid tot 120 Hz haalt, blijft waarschijnlijk exclusief voor de iPad Pro. De nieuwe iPad Air zou ondanks de upgrade dus gewoon op 60 Hz blijven steken.

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Release

Volgens de geruchten plant Apple de release in de eerste helft van 2027. Samsung Display wordt waarschijnlijk de belangrijkste leverancier van de OLED-schermen. Over de prijs is nog niets bekend. Wel lijkt het OLED-scherm de grootste upgrade voor de iPad Air in jaren te worden. Of Apple ook de behuizing vernieuwt, blijft ook nog afwachten. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!