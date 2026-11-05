iPhone wordt in 2027 hélemaal anders: Apple’s plannen zijn gelekt

Apple werkt aan een compleet vernieuwde iPhone voor 2027 – de iPhone bestaat dan 20 jaar en dat wil Apple niet ongemerkt voorbij laten gaan.

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iPhone wordt in 2027 hélemaal anders

Volgens verschillende geruchten krijgt de iPhone in 2027 een opvallend nieuw ontwerp, waarbij het scherm en de glazen behuizing centraal staan. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Glas

De grootste verandering zit in het ontwerp. Apple werkt aan een iPhone waarbij het scherm aan alle vier de zijkanten licht gebogen doorloopt. Daardoor lijken de schermranden vrijwel te verdwijnen. Het toestel krijgt waarschijnlijk een glazen voor- en achterkant, met een smalle metalen rand ertussen.

Het gaat niet om sterk gebogen schermen zoals we eerder bij sommige Android-smartphones hebben gezien. Apple zou volgens geruchten juist kiezen voor subtiele rondingen. Dat moet ervoor zorgen dat je het scherm nog steeds prettig kunt bedienen en dat het beeld aan de randen niet vervormt. Ook de beeldkwaliteit krijgt mogelijk een upgrade. We verwachten een dunner en helderder oled-scherm dat minder energie verbruikt.

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De iPhone-modellen van 2027 krijgen mogelijk ook een groter scherm. Het gerucht gaat dat Apple prototypes aan het ontwikkelen is van een scherm van 6,41 inch voor de Pro-iPhone en een scherm van 6,96 inch voor de grotere Pro Max.

Geen Dynamic Island

Apple wil de camera en Face ID-sensoren van de iPhone in 2027 mogelijk onder het scherm verwerken. Daarmee zou het bekende Dynamic Island verdwijnen en ontstaat er meer ruimte voor het scherm. Het is alleen nog onzeker of deze techniek op tijd klaar is. Displayanalist Ross Young verwacht dat Face ID onder het scherm in 2027 nog niet volledig beschikbaar is. Een kleine uitsparing of een compacter Dynamic Island blijft daarom mogelijk.

Nieuwe knoppen

Ook de knoppen van de iPhone veranderen wellicht. Apple test naar verluidt zogenoemde solid-stateknoppen. Die bewegen niet echt, maar geven met haptische feedback het gevoel dat je ze indrukt. Dat kan de waterbestendigheid verbeteren en het ontwerp strakker maken.

Batterij

Verder krijgt de batterij mogelijk een flinke upgrade. Apple onderzoekt een nieuwe batterijtechniek met een zogenoemde pure-siliconanode. Daarmee kan de batterij meer energie opslaan zonder dat hij fysiek veel groter wordt. Dat kan betekenen dat de iPhone van 2027 langer meegaat op één laadbeurt. Bovendien werkt Apple aan een dunner oled-scherm dat minder energie verbruikt. De combinatie van deze twee verbeteringen kan de batterijduur aanzienlijk verlengen.

Werkgeheugen en processor

Ook het werkgeheugen krijgt een upgrade. Apple onderzoekt de toepassing van Mobile High Bandwidth Memory (HBM). Dit is een geavanceerde geheugentechniek waarbij geheugenchips op elkaar worden gestapeld. Daardoor kan informatie veel sneller worden verwerkt en neemt het geheugengebruik minder fysieke ruimte in beslag. Vooral voor Apple Intelligence kan dat interessant zijn.

Apple is met de ‌iPhone 18 Pro‌ overgestapt op kleinere, snellere en efficiëntere 2-nanometerchips, maar de modellen ter ere van het 20-jarig jubileum zullen waarschijnlijk gebruikmaken van een 2-nanometerchip van de tweede generatie. TSMC, de chipfabrikant van Apple, werkt al aan een 1,4-nanometer-proces, maar dat zal op zijn vroegst pas in 2028 klaar zijn.

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Camera

Ook de camera staat op de planning voor een flinke verbetering. Apple werkt aan een eigen beeldsensor met LOFIC-technologie. Daarmee kan de camera veel meer details vastleggen in zowel lichte als donkere delen van een foto. Volgens geruchten kan het dynamisch bereik oplopen tot 20 stops. Dat is vergelijkbaar met wat je bij professionele filmcamera’s ziet. Vooral bij foto’s met grote contrasten, zoals een zonsondergang of een onderwerp met fel tegenlicht, kan dat verschil maken.

Release

Apple presenteert het jubileummodel vermoedelijk in het najaar van 2027. Mogelijk wordt de naam iPhone 19 overgeslagen en kiest Apple direct voor iPhone 20. Dat deed het bedrijf eerder ook met de iPhone X, die in 2017 verscheen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!