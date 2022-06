‘Release van MacBook Air met M2 komt eraan: datum is gelekt’

De nieuwe MacBook Air met M2 werd tijdens de WWDC aangekondigd, maar Apple kon nog geen exacte datum van de release geven. Inmiddels is de releasedatum gelekt. iPhoned vertelt je hoe het zit!

Release MacBook Air met M2: datum gelekt

Tijdens de WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference) begon Apple met een flinke keynote. Tijdens deze presentatie kondigde het bedrijf nieuwe softwareversies voor vrijwel al zijn apparaten aan.

Maar Apple had nog een verrassing in petto. Er werd namelijk ook een nieuwe MacBook Air uit de doeken gedaan. Deze nieuwe telg in de Air-familie heeft een nieuwe chip: de M2. Deze chip is een stuk sneller dan de voorgaande versie, de M1-chip die je in de MacBook Air 2020 vindt.

Apple was tijdens de WWDC niet helemaal duidelijk wanneer de exacte release van nieuwe laptop is. Inmiddels gonst het van de geruchten en is de datum van de MacBook Air met M2 nu gelekt. De MacBook Air 2022 verschijnt waarschijnlijk op 15 juli. De pre-orders beginnen dan een week eerder, op 7 juli.

… en dit is er nieuw

Behalve de grootste verandering (de M2-chip), heeft de MacBook Air 2022 een nieuw ontwerp. Dat nieuwe ontwerp heeft wel wat weg van de MacBook Pro 2021, maar dan dunner. Ook heeft de MacBook Air nu een notch gekregen. Daarnaast is ook MagSafe weer terug op de MacBook Air 2022 (handig wanneer je regelmatig over je oplaadkabel struikelt).

Daarnaast heeft de MacBook Air 2022 vier speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos en Ruimtelijke Audio. Er is ook een verbeterde FaceTime-camera aanwezig (1080p). Met Apple’s nieuwe oplader (los verkrijgbaar) laad je de accu van de MacBook Air 2022 in 20 minuten voor 80 procent op. De accu gaat tot 18 uur mee op een volle lading.

MacBook Air M2 prijzen

De nieuwe MacBook Air 2022 met M2 is wel een stukje duurder dan de MacBook Air 2020. Hij begint namelijk bij een prijs van 1519 euro. Neem je de versie met meer opslag en meer grafische cores? Dan moet je nog wat dieper in je buidel tasten, want dan kost hij 1869 euro.

Wil je toch niet zoveel uitgeven? Geen nood, want de oude MacBook Air 2020 met M1 blijft beschikbaar. Opvallend is wel dat deze laptop een stukje duurder is geworden. Hij kost nu 1219 euro (dat was 1129 euro).

