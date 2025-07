MacBooks 2026: deze Macs kun je in het komende jaar verwachten

Apple presenteert dit jaar nog veel nieuwe producten, maar een nieuw gerucht claimt al te weten welke MacBooks er in 2026 zullen verschijnen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBooks 2026

Volgens AppleInsider zijn er momenteel 15 nieuwe Mac-modellen in ontwikkeling. Apple zou van plan zijn om binnen enkele maanden zijn M5-chip te introduceren. Apple-apparaten met een M5-chip zouden dus in 2026 verschijnen. Eind 2026 verschijnen er mogelijk weer nieuwe MacBooks, met mogelijk aanzienlijke veranderingen.

De productidentificatiecodes van Apple volgen een patroon. Hierdoor is het gemakkelijk om te achterhalen welke code bij welke toekomstige Mac hoort. We verwachten de volgende Macs in 2026, maar de exacte releasedata in dit rapport zijn slechts gebaseerd op geruchten. Het volledige rapport gaat uitgebreid in op de verschillende Apple-identificatiecodes voor aankomende MacBooks in 2026. Wij zetten een paar hoogtepunten voor je op een rij.

M5 MacBook Pro (14-inch en 16-inch)

(14-inch en 16-inch) M5 iMac

M5 Pro Mac mini

M5 MacBook Air (13-inch en 15-inch)

(13-inch en 15-inch) Mac Pro

2 Mac Studio -modellen (vermoedelijk Max en Ultra)

-modellen (vermoedelijk Max en Ultra) Verrassing (mogelijk een MacBook met A18 Pro)

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Weinig echte verrassingen

Veel van deze aankomende modellen komen niet echt als een verrassing, aangezien Apple over het algemeen vaste patronen volgt voor Mac-upgrades met M-serie chips. Alleen de identificatiecodes voor de M6 MacBook Pro-modellen van volgend jaar vallen op. Apple gebruikt de identificatiecodes ‘K114’ en ‘K116’ voor die modellen, waarbij de laatste cijfers verwijzen naar de schermgrootte.

Het lijkt er dus op dat ondanks de geruchten over een nieuw design van de hardware, de MacBook Pro van volgend jaar nog steeds verkrijgbaar komt in dezelfde 14-inch en 16-inch formaten. De laatste keer dat de MacBook Pro een nieuw ontwerp kreeg, veranderden de schermen van 13 en 15 inch naar de huidige 14 en 16 inch. Het lijkt erop dat bij het volgende herontwerp de schermformaten ongeveer hetzelfde blijven, ook al veranderen er wel veel andere dingen. Als er meer bekend wordt over nieuwe MacBooks in 2026 houden we je natuurlijk direct op de hoogte.