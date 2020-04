De nieuwe iPhone SE 2020 beschikt over toffe nieuwe wallpapers, maar die kun je natuurlijk ook op je eigen iPhone gebruiken. Alle nieuwe achtergronden zijn hier te downloaden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de iPhone SE 2020 wallpapers

Iedere nieuwe iPhone heeft een eigen set wallpapers en dat is bij de iPhone SE 2020 niet anders. De twaalf nieuwe achtergronden zijn door website iSpazio online gezet, zodat iedereen ze kan gebruiken.

Het gaat om zes kleurencombinaties met een lichte en donkere variant, die op de iPhone SE 2020 automatisch veranderen als je de donkere modus van iOS 13 in- of uitschakelt. Hieronder zetten we alle wallpapers onder elkaar. Zo kun je de mooiste uitkiezen en de achtergronden op je eigen iPhone instellen.

Download deze wallpaper in de lichte versie en donkere versie

Download deze wallpaper in de lichte versie en donkere versie

Download deze wallpaper in de lichte versie en donkere versie

Download deze wallpaper in de lichte versie en donkere versie

Download deze wallpaper in de lichte versie en donkere versie

Download deze wallpaper in de lichte versie en donkere versie

Meer over de nieuwe iPhone SE

De iPhone SE 2020 is de opvolger van de populaire, compacte iPhone SE die in 2016 verscheen. Het nieuwe toestel heeft het design van de iPhone 8, met een 4,7 inch-lcd-scherm, dikke schermranden en Touch ID-vingerafdrukscanner aan de onderkant om de telefoon veilig en snel te ontgrendelen. Op de achterkant zit een enkele 12 megapixel-camera, aan de voorkant zit een 7 megapixel-lens voor selfies en FaceTime.

De iPhone SE 2020 wordt aangedreven door de A13 Bionic-chip, een krachtige processor die ook in de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zit. De telefoon levert daardoor uitstekende prestaties, maar gaat ook zuinig met de accu om. In het overzicht met iPhone SE 2020 specs lees je meer over alle nieuwe features.

De iPhone SE 2020 kost 489 euro en is vanaf vrijdagmiddag (17 april) om 14.00 uur in Nederland te pre-orderen. De release vindt een week later, op 24 april, plaats.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de iPhone SE 2020-camera