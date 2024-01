iPhones met opzet trager gemaakt: schadevergoedingen tot 900 euro

Apple is begonnen met het betalen van schadevergoedingen, nadat het bedrijf heeft toegegeven dat iPhones opzettelijk trager zijn gemaakt. Dit moet je weten.

Apple betaalt schadevergoedingen

Het is inmiddels jaren geleden dat het bedrijf oudere iPhones langzamer maakte, maar Apple is eindelijk begonnen met het betalen van schadevergoedingen. Gebruikers die een schadeclaim hebben ingediend bij Apple, krijgen tot wel 900 euro uitgekeerd als compensatie voor het vertragen van oudere iPhones. Per schadeclaim krijgt een iPhone-gebruiker ongeveer 92 dollar, dat is 84 euro.

De schadevergoedingen van Apple zijn het gevolg van een rechtszaak, waarin het bedrijf werd beschuldigd van het trager maken van oudere iPhones. Het bedrijf heeft toegegeven dat dit inderdaad gebeurde. De rechtszaak werd in de Verenigde Staten geschikt voor 500 miljoen dollar, waarvan 310 miljoen dollar naar consumenten gaat. Die vergoedingen worden nu dus eindelijk uitgekeerd.

Oude iPhones werden langzamer gemaakt

De schadevergoedingen van Apple zijn bedoeld voor gebruikers met een iPhone, die door Apple opzettelijk langzamer is gemaakt. Het vertragen van oudere modellen was onderdeel van iOS 10.2.1, een update die in februari 2017 uitkwam. Met de nieuwe ‘functie’ wilde Apple voorkomen dat oudere iPhones uitvielen bij het doen van zware taken. Oudere batterijen konden deze zware taken naar verluidt namelijk niet meer aan.

Daarom koos Apple ervoor om de oudere iPhones langzamer te maken, zodat de batterijen wel naar behoren bleven functioneren. Apple voerde deze verandering door met iOS 10.2.1, maar waarschuwde gebruikers niet van tevoren. Zij hadden hierdoor het idee dat hun iPhone aan vervanging toe was, omdat die zo langzaam werkte. Op basis daarvan heeft de rechter bepaald dat consumenten recht hebben op schadevergoedingen van Apple.

Voor deze iPhones komt een schadevergoeding

Naast het betalen van de schadevergoedingen heeft Apple eerder al de optie toegevoegd om uit te schakelen dat de iPhone langzamer functioneert. Ook heeft het bedrijf het jarenlang goedkoper gemaakt om de batterij van je iPhone te vervangen. Helaas zitten die prijzen nu weer op of zelfs boven het oude niveau.

Amerikaanse consumenten met een iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus of iPhone SE konden een schadeclaim indienen. Het toestel moest dan wel draaien op iOS 10.2.1 of nieuwer. Sommige gebruikers konden hierdoor meerdere claims indienen bij Apple, waardoor de totale schadevergoedingen nu snel oplopen. De schadeclaims gelden helaas alleen voor Amerikaanse consumenten.

