Eindelijk is hij onthuld: de iPhone SE 2020. Het nieuwe instapmodel mag dan veel op de iPhone 8 lijken, aan de binnenkant is veel verbeterd. Deze zes details kende je vast nog niet.



iPhone SE 2020 specs: de details op een rij

Zoals je al op iPhoned kon lezen, klinkt de nieuwe iPhone SE als een indrukwekkend instapmodel van Apple. Met het uiterlijk van de iPhone 8 en de razendsnelle processor van de iPhone 11 (Pro) is dit een toestel waar je jaren mee vooruit kunt. Wil je meer algemene info over de SE weten? Check dan vooral ons uitgebreide overzicht. In dit artikel richten we ons juist op de kleinere details die wat minder goed opvallen.

1. Geen 3D Touch maar Haptic Touch

Toen Apple het drukgevoelige 3D Touch-scherm stilletjes verwijderde in alle iPhone 11-modellen, voelden we het al een beetje aankomen: 3D Touch is nu officieel verleden tijd. In plaats van 3D Touch is de iPhone SE 2020 uitgerust met Haptic Touch, een soortgelijke techniek waarbij je het scherm even ingedrukt houdt, in plaats van stevig ingedrukt. Voor Apple is dit een goedkopere manier om dezelfde functies mogelijk te maken.

2. Wifi 6-ondersteuning

De iPhone SE 2020 is naast de moderne A13-chip ook uitgerust met de nieuwste wifi-standaard. Vooralsnog is wifi 6-ondersteuning enkel in deze nieuwe SE, iPhone 11, 11 Pro en iPad Pro 2020 aanwezig. Daarmee loopt dit instapmodel voor op iedere Mac. Dat is goed nieuws, want wifi 6 heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van zijn voorganger.

Zo is er een hogere maximale snelheid van 9,6 Gbps mogelijk en presteert de verbinding ook gewoon goed als je er met veel apparaten mee verbonden bent. Dat maakt de iPhone SE 2020 een stuk toekomstbestendiger, aangezien wifi 6 de komende jaren snel zal uitgroeien tot de nieuwe standaard.

3. Geen U1 Ultra Wideband-chip

Hoewel de SE 2020 aan de binnenkant is uitgerust met nagenoeg alle moderne technieken die ook in de iPhone 11 zitten, is er een opmerkelijke afwezige. Het toestel heeft geen U1-chip aan boord, de ultra breedband-chip die onder meer voor betere AirDrop-snelheid zorgt.

Dat is opvallend, want juist deze chip zou Apple hard nodig hebben voor de AirTag: de bluetooth-tracker van het bedrijf die later dit jaar onthuld zou worden. Hoe deze gaan werken met de SE is nu de grote vraag.

4. iPhone 8-hoesjes passen op de SE

Goed nieuws voor iPhone 8-eigenaren die overstappen naar de SE 2020: de hoesjes van de iPhone 8 passen gewoon om het nieuwe model heen. Niet zo gek, aangezien Apple exact dezelfde behuizing gebruikt, maar wel handig voor de hoesjes die je al gekocht had.

5. Dual sim-ondersteuning

De iPhone SE 2020 heeft ondersteuning voor dual-sim, waarmee je naast een fysieke simkaart ook een digitale simkaart aan het toestel kunt toevoegen. Handig als je van plan bent om de iPhone zowel privé als zakelijk te gebruiken en je zo dus twee telefoonnummers en twee afzonderlijke abonnementen kunt gebruiken.

6. Express Card-ondersteuning

Het nieuwe instapmodel ondersteunt tot slot iets wat ‘Express Card power reserve’ heet. Deze techniek zorgt ervoor dat de iPhone nog steeds een signaal uitstuurt als de accu leeg is. Dat komt goed van pas voor de CarKey-functie van iOS 13.4, waarmee je iPhone als autosleutel fungeert.

