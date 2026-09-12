De iPhone heeft deze week de grootste update óóit gekregen (iPhone-nieuws #37)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
12 september 2026, 19:15
2 min leestijd
De iPhone heeft deze week de grootste update óóit gekregen (iPhone-nieuws #37)

Apple heeft de iPhone Duo en nog veel meer onthuld. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Apple heeft de iPhone Duo onthuld: grootste update voor de iPhone ooit!

Apple heeft de iPhone Duo onthuld: grootste update voor de iPhone ooit!

Apple heeft tijdens het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september zijn eerst vouwbare iPhone ooit onthuld: de iPhone Duo! Maar wat kan dit nieuwe toestel allemaal?

Dit maakt hem zo speciaal

Einde Google Maps: dit Nederlandse alternatief wordt véél populairder

nederlandse

Google Maps heeft er een opvallende Nederlandse concurrent bij die hard groeit en daarnaast ook nog eens een belangrijk voordeel heeft! Maar waarom is dit alternatief specifiek voor iPhone-gebruikers interessant?

Geen Google Maps meer?

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WhatsApp heeft een opvallende update – en dat merk je direct

whatsapp herinneringen functie

Er is een update voor WhatsApp beschikbaar, die een opvallende verandering naar de berichtendienst brengt. Voor iedereen die dagelijks appt, kan deze update behoorlijk wat verschil maken.

Dit is er anders bij WhatsApp

iPhone 18 Pro (Max) officiële prijzen: zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2026

iPhone 18 pro prijzen

Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aangekondigd! Benieuwd hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe iPhone? Dit zijn de officiële prijzen van de iPhone 18 Pro (Max)!

Schrik niet! Zoveel ben je kwijt

Heb jij een (oudere) smart-tv van dit merk? Verwacht dan een héél grote update

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Er komt een grote update aan als je een paar jaar oude smart-tv van dit merk in huis hebt. Deze update betekent meer dan alleen een paar kleine veranderingen in het menu. Je krijgt er ook behoorlijk wat functies bij!

Check of jouw smart-tv erbij zit

Helaas: deze 3 functies verdwijnen deze week van je Apple Watch

watchos 27 feature

Apple voert deze week een paar opvallende veranderingen door voor de Apple Watch. Deze 3 functies kun je binnenkort niet meer gebruiken. Maar welke functies zijn dat dan?

Deze functies zijn straks weg

WhatsApp gaat geld vragen voor bepaalde berichten (vanaf 1 oktober 2026)

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WhatsApp heeft een grote verandering aangekondigd, want de berichtendienst gaat vanaf 1 oktober 2026 geld vragen voor bepaalde berichten. Maar dit gaan ze niet bij iedereen doen.

Wie gaat er meer betalen?

iPhone 18 Pro-event liveblog: dit gebeurde er tijdens de Apple keynote

Apple event

Apple stond deze week in de schijnwerpers met het grote iPhone 18 Pro-event. In onze liveblog hielden we je op de hoogte van alles wat Apple presenteerde. Hier kun je alles nog even rustig nalezen wat Apple heeft gepresenteerd!

Dit kondigde Apple allemaal aan

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Bronnen afbeeldingen: magic earth, techcrunch
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