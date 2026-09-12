De iPhone heeft deze week de grootste update óóit gekregen (iPhone-nieuws #37)

Apple heeft de iPhone Duo en nog veel meer onthuld. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Apple heeft tijdens het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september zijn eerst vouwbare iPhone ooit onthuld: de iPhone Duo! Maar wat kan dit nieuwe toestel allemaal?

→ Dit maakt hem zo speciaal

Google Maps heeft er een opvallende Nederlandse concurrent bij die hard groeit en daarnaast ook nog eens een belangrijk voordeel heeft! Maar waarom is dit alternatief specifiek voor iPhone-gebruikers interessant?

→ Geen Google Maps meer?

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Er is een update voor WhatsApp beschikbaar, die een opvallende verandering naar de berichtendienst brengt. Voor iedereen die dagelijks appt, kan deze update behoorlijk wat verschil maken.

→ Dit is er anders bij WhatsApp

Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aangekondigd! Benieuwd hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe iPhone? Dit zijn de officiële prijzen van de iPhone 18 Pro (Max)!

→ Schrik niet! Zoveel ben je kwijt

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Er komt een grote update aan als je een paar jaar oude smart-tv van dit merk in huis hebt. Deze update betekent meer dan alleen een paar kleine veranderingen in het menu. Je krijgt er ook behoorlijk wat functies bij!

→ Check of jouw smart-tv erbij zit

Apple voert deze week een paar opvallende veranderingen door voor de Apple Watch. Deze 3 functies kun je binnenkort niet meer gebruiken. Maar welke functies zijn dat dan?

→ Deze functies zijn straks weg

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WhatsApp heeft een grote verandering aangekondigd, want de berichtendienst gaat vanaf 1 oktober 2026 geld vragen voor bepaalde berichten. Maar dit gaan ze niet bij iedereen doen.

→ Wie gaat er meer betalen?

Apple stond deze week in de schijnwerpers met het grote iPhone 18 Pro-event. In onze liveblog hielden we je op de hoogte van alles wat Apple presenteerde. Hier kun je alles nog even rustig nalezen wat Apple heeft gepresenteerd!

→ Dit kondigde Apple allemaal aan

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