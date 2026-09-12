Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) straks héél snel moet kopen

Ben je van plan om de volgende iPhone te halen? Om deze reden moet je er snel bij zijn als je de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max gaat kopen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn er! In september heeft Apple veel nieuwe producten gepresenteerd, waaronder de iPhone 18 Pro (Max). De toestellen zijn voorzien van de nieuwe A20 Pro-chip, een verbeterd camerasysteem en een aangepast ontwerp. Is jouw iPhone aan vervanging toe en ben je van plan om de iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max te kopen? Om deze twee redenen moet je er dan heel snel bij zijn!

1. Beperkte voorraad

Apple heeft bij de release van nieuwe producten altijd slechts een beperkte voorraad. Dat is bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max niet anders, want de voorraad is zelfs nóg beperkter dan bij de release van eerdere apparaten. Wereldwijd is de vraag naar geheugenchips enorm gestegen door de opkomst van kunstmatige intelligentie en dat leidt nu tot problemen bij de voorraad van de iPhone 18 Pro (Max). De productie van de A20 Pro-chip loopt naar verluidt achter door de grote vraag naar geheugenchips.

De A20 Pro-chip wordt door Apple zelf gefabriceerd, maar daarvoor heeft het bedrijf wel geheugenchips nodig. Juist daar loopt het bedrijf nu vertraging op, want fabrikanten kunnen de hoge vraag naar geheugenchips niet aan. Bij andere Apple-producten als de MacBook Air zorgt dit al voor langere levertijden. Apple’s eigen productie loopt dus wel op schema, maar externe fabrikanten kunnen het benodigde werkgeheugen niet leveren. De A20 Pro-chips kunnen daardoor nog niet verpakt worden, dat leidt tot een kleinere voorraad bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Geen iPhone 18

Apple heeft deze maand de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max gepresenteerd, maar dat geldt niet voor de iPhone 18. Apple brengt het instapmodel pas in 2027 uit, samen met de iPhone 18e en de iPhone Air 2. Zo moeten de releases van nieuwe iPhones beter verspreid worden over het gehele jaar. We zien dit jaar dus voor het eerst alleen de Pro-modellen van de nieuwe generatie van de iPhone.

Het is de verwachting dat de iPhone 18 Pro populairder wordt door het uitblijven van de iPhone 18. Waar gebruikers voorheen konden kiezen uit drie of vier nieuwe iPhones, moeten we het nu doen met slechts twee iPhone 18-modellen. De voorraad van de nieuwe iPhones is dus niet alleen beperkt, het aanbod is ook nog eens kleiner. De kans is daarom groot dat de vraag naar de iPhone 18 Pro relatief hoog is en de voorraad er nog sneller doorheen gaat.

iPhone 18 Pro (Max) kopen

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben een grote upgrade gekregen met de A20 Pro-chip, een langere accuduur en een vernieuwd design. Je kunt dit jaar kiezen uit de kleuren bordeauxrood, gletsjer, zilver en zwart. De iPhone 18 Pro komt standaard met 256 GB en heeft een beginprijs van maar liefst 1479 euro. Wil je niet zoveel betalen? Bekijk dan hier waar je de iPhone 18 Pro voordeliger in huis haalt:

iPhone 18 Pro met abonnement

Ben je op zoek naar de beste iPhone van dit jaar? Dan kom je zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max. Het toestel heeft een 6,9-inch scherm en de langste accuduur die we ooit bij een iPhone hebben gezien. Na één keer opladen gaat de iPhone 18 Pro Max 43 uur mee, waardoor de telefoon het gemakkelijk twee dagen volhoudt. Je krijgt de iPhone 18 Pro Max vanaf 1629 euro. Bekijk hier waar je de beste iPhone van 2026 voordeliger in huis haalt:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Kies je liever voor de iPhone 18 Pro als los toestel? Dat is natuurlijk ook mogelijk, al betaal je dan wel de volledige beginprijs. Het duurt vaak even, voordat webwinkels met aanbiedingen voor de nieuwste iPhones komen. Ben je benieuwd waar je de iPhone 18 Pro zonder abonnement in huis haalt? Bekijk hier welke webwinkels meedoen aan de voorverkoop:

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

De iPhone 18 Pro Max is eveneens als los toestel beschikbaar, maar ook dan betaal je de volledige startprijs. Dat is bij de iPhone 18 Pro Max een behoorlijk prijskaartje, al heeft dat als voordeel dat je jouw huidige abonnement kunt behouden. Hier haal je de iPhone 18 Pro Max als los toestel:

iPhone 18 Pro Max los toestel