iPhone 18 Pro (Max) pre-order: met deze 5 tips ben je wél goed voorbereid

Als je van plan bent om de nieuwe iPhone 18 Pro (Max) te bestellen moet je een aantal zaken weten vóór de pre-order begint. Met deze vijf tips haal je de nieuwe iPhone als eerste in huis!

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dagen uren minuten seconden Pre-order iPhone 18 Pro (Max)

Pre-order van de iPhone 18 Pro (Max)

De pre-order van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max begint bijna! Apple heeft de nieuwe iPhones op woensdag 9 september 2026 aangekondigd. De voorverkoop begint een aantal dagen later, want je kunt de nieuwe iPhones bestellen vanaf zaterdag 12 september 14.00 uur. Wil jij de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max als eerste in huis hebben? Dan is het verstandig om er snel bij te zijn, want de levertijden lopen waarschijnlijk snel op.

Apple heeft de iPhone 18 uitgesteld naar 2027, waardoor de vraag naar de Pro-modellen dit jaar waarschijnlijk hoger is dan voorgaande jaren. De voorraad is naar verluidt bovendien beperkt door de hoge vraag naar geheugenchips. De kans is daarom groot dat de levertijden van de iPhone 18 Pro (Max) snel opladen, maar dat kun je eenvoudig voorkomen. Met deze vijf tips ben je goed voorbereid op de pre-order van de iPhone 18 Pro (Max)!

1. Kies een webshop

Bepaal eerst bij welke webshop je jouw nieuwe iPhone wilt bestellen. Maak daar alvast een account aan en log in voordat de pre-order begint. Dat scheelt tijd op het moment zelf, zo ben je niet afhankelijk van een verificatiemail die maar niet binnenkomt om je nieuwe account te activeren. Niet alle aanbieders doen mee met de pre-order van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Bij deze webshops kun je wél terecht:

iPhone 18 Pro met abonnement

Vind je de accuduur van je volgende iPhone belangrijk? Kies dan voor de iPhone 18 Pro Max, die over de langste accuduur van alle iPhones beschikt. De telefoon heeft daarnaast het grootste scherm, want je krijgt een 6,9-inch display bij de iPhone 18 Pro Max. Bij deze webwinkels haal je de beste iPhone van 2026 in huis:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

2. Kies je nieuwe iPhone

De belangrijkste keuze is natuurlijk welk model je wilt kopen. Na de presentatie van de nieuwe iPhones weet je waarschijnlijk al welk toestel jouw voorkeur heeft. Je budget kan hierbij natuurlijk ook een rol spelen. Maak daarom vooraf een keuze, zodat je tijdens de pre-order snel kunt handelen. De verschillen tussen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zie je vooral terug in de afmetingen, prijzen en accuduur.

De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch scherm, gaat 34 uur mee en haal je in huis voor 1479 euro. Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je een 6,9-inch display, accuduur van maar liefst 43 uur en een beginprijs van 1629 euro. De iPhone 18 Pro Max is zo de beste iPhone van 2026, maar dat zie je ook wel terug aan de prijs. Vind je die prijs te hoog? Kies dan voor de iPhone 18 Pro, die verder over dezelfde functies beschikt.

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3. Bepaal de uitvoering

Het kiezen van je volgende iPhone blijft natuurlijk niet beperkt tot het selecteren van het het toestel zelf. Je moet ook de gewenste kleur en opslagcapaciteit kiezen. Het is belangrijk om deze keuzes te maken voordat de pre-order van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max kiest, zodat je direct de juiste uitvoering kunt selecteren. De nieuwe iPhones komen standaard met 256 GB aan opslagruimte, dat je kunt uitbreiden tot 2 TB.

Voor veel gebruikers is 256 GB aan opslagruimte al meer dan voldoende, zeker als je gebruikmaakt van iCloud. Zoals altijd geldt: hoe meer opslagruimte je selecteert, hoe duurder de iPhone wordt. Vind je de kleur van je volgende iPhone belangrijker? Je kunt bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max kiezen voor de kleuren bordeauxrood, gletsjer, zilver en zwart. Wil je heel graag een specifieke kleur? Wees er dan snel bij, want de nieuwe kleuren raken vermoedelijk snel uitverkocht. Zo zien ze eruit:

4. Kies een betaalmethode

Zodra je jouw favoriete iPhone in de juiste uitvoering hebt gekozen, kun je deze aan je winkelwagen toevoegen. Je kunt ervoor kiezen om de iPhone direct af te rekenen of in termijnen te betalen. Een oude iPhone inruilen kan vaak ook. Wil je gebruikmaken van gespreide betaling, dan kun je de benodigde gegevens vooraf invullen om tijdens de bestelling tijd te besparen. Wil je de nieuwe iPhone als los toestel aanschaffen? Bekijk dan hier waar je de iPhone 18 Pro zonder abonnement in de pre-order bestelt:

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

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Kies je liever de iPhone 18 Pro Max als los toestel in de pre-order? Dat kan natuurlijk ook, zodat je niet bent gebonden aan een mobiel abonnement van één of twee jaar. Hier krijg je de iPhone 18 Pro Max zonder abonnement:

iPhone 18 Pro Max los toestel

5. Kom terug wanneer de pre-order ingaat

Ben je ingelogd bij de webshop van jouw keuze? En heb je jouw volgende iPhone alvast toegevoegd aan je winkelwagen? Dan blijft je geselecteerde iPhone in de winkelwagen staan. Je hoeft op zaterdag 12 september om 14.00 uur alleen nog de bestelling af te ronden. Door alles zo goed mogelijk klaar te zetten is de kans groter dat je jouw gewenste iPhone direct kunt bestellen.

Dit is vooral handig als je een specifieke kleur of uitvoering op het oog hebt. Bepaalde kleuren raken sneller uitverkocht dan andere kleuren, waardoor de levertijd heel snel kan oplopen. Het komt regelmatig voor dat de levertijd van de nieuwe iPhone oploopt tot eind oktober. Je wilt niet een maand wachten op je volgende iPhone, dus een goede voorbereiding is dit jaar extra belangrijk. Met deze tips ben je snel klaar en vergroot je de kans dat je een van de eerste pre-orders plaatst!

Meer over de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben dit jaar een grote upgrade gekregen. Ze zijn niet alleen beschikbaar in nieuwe kleuren, maar hebben ook een aangepast Dynamic Island. De feature is veel smaller, waardoor er meer ruimte overblijft op de rest van het scherm. Verder heeft de camera een grote stap gemaakt, want de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max beschikken over een verstelbaar diafragma. Zo kun je beter regelen hoeveel licht de camerasensor bereikt bij het maken van foto’s en video’s.

De nieuwe Pro-modellen draaien op de compleet nieuwe A20 Pro-chip, die veel krachtiger is dan eerdere processors. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn daardoor veel sneller en hebben minder moeite met het draaien van zware taken. Voordeel van de nieuwe A20 Pro-chip is ook een veel langere accuduur. Klinkt dat goed en wil je de nieuwe iPhones direct bestellen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je de pre-order niet mist!