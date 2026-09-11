iPhone Duo release: op deze datum verschijnt de duurste iPhone ooit

De eerste vouwbare iPhone komt eraan. Maar wanneer kun je de peperdure iPhone Duo eigenlijk bestellen en wanneer ligt hij in de winkels?

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iPhone Duo release op 23 oktober

Als je de iPhone Duo wil bestellen, moet je nog eventjes geduld hebben. Apple brengt de nieuwe iPhone namelijk op vrijdag 23 oktober 2026 uit. Vanaf die dag is het toestel verkrijgbaar via Apple en bij de bekende providers.

Je hoeft overigens niet tot 23 oktober te wachten om een bestelling te plaatsen. De voorverkoop begint al een week eerder. Vanaf vrijdag 16 oktober om 14.00 uur kun je de iPhone Duo alvast bestellen.

Wil je de iPhone Duo als eerste in huis hebben, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is het verstandig om de iPhone met een abonnement aan te schaffen. Bekijk hier alvast welke providers de iPhone Duo aanbieden:

iPhone Duo met abonnement

iPhone Duo: goedkoop is hij niet

Voor de iPhone Duo moet je flink in de buidel tasten. Het goedkoopste model heeft 256 GB opslag en kost 2339 euro. Daarmee ligt de prijs een flink stuk hoger dan bij de andere iPhones die Apple op dit moment verkoopt. Ter vergelijking: de iPhone 18 Pro begint bij 1479 euro.

Heb je meer opslag nodig? Dan lopen de prijzen snel nog meer op. Voor 512 GB betaal je 2589 euro en het model met 1 TB kost 3089 euro. De allerduurste uitvoering heeft maar liefst 2 TB opslag en krijgt een prijskaartje van 3839 euro.

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De eerste vouwbare iPhone

Die hoge prijs komt met een opvallend nieuw ontwerp. De iPhone Duo is namelijk Apples eerste vouwbare iPhone. Aan de binnenkant zit een 7,6-inch Super Retina XDR-scherm. Klap je het toestel dicht, dan gebruik je het kleinere buitenscherm van 5,4 inch.

Verder heeft de iPhone Duo onder meer de A20 Pro-chip en twee 48-megapixel camera’s achterop. Het toestel werkt alleen met eSIM en heeft dus geen plek voor een fysieke simkaart. Je kunt daarbij kiezen uit de kleuren blauw en wit.

iPhone Duo los kopen

Wil je geen nieuw abonnement afsluiten? Dan kun je de iPhone Duo bij de release ook gewoon los kopen. Je betaalt het toestel in één keer en houdt de vrijheid om zelf van provider te wisselen. Hier kun je de iPhone Duo alvast bestellen:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.