WhatsApp heeft een opvallende update – en dat merk je direct

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
8 september 2026, 14:21
2 min leestijd
WhatsApp heeft een opvallende update – en dat merk je direct

Er is een update voor WhatsApp beschikbaar, die een opvallende verandering naar de berichtendienst brengt. Zo ziet WhatsApp er nu uit!

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WhatsApp brengt update uit

Updaten maar! WhatsApp heeft een nieuwe softwareversie uitgebracht, waarmee het ontwerp van de berichtendienst opnieuw wordt aangepast. Begin dit jaar kreeg WhatsApp op de iPhone al een nieuw uiterlijk, want in april kwam Liquid Glass naar de applicatie. Sinds die update is de menubalk voorzien van een transparant ontwerp en zijn er meer doorzichtige elementen toegevoegd aan WhatsApp.

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WhatsApp voert nu opnieuw veranderingen door in het ontwerp. In de nieuwe update hebben tekst- en spraakberichten een aangepast design. Hetzelfde geldt voor foto’s en video’s die je via de berichtendienst verstuurt. Berichten in WhatsApp hebben in het nieuwe design rondere hoeken. Deze rondere hoeken zorgen voor wat meer witruimte binnen tekstberichten, waardoor de tekstafstand tussen berichten groter is. Zo ziet dat eruit:

design whatsapp

Foto’s en video’s vernieuwd

Het nieuwe design is naast tekstberichten ook naar foto’s en video’s gekomen in WhatsApp. Verstuur je een afbeelding of een filmpje? Dan ziet dat er voortaan anders uit, want er verschijnt geen groene tekstballon meer om mediabestanden in WhatsApp. Waar je voorheen een groene rand om foto’s en video’s zag, is die tekstballon verwijderd na de recentste update van WhatsApp. In plaats daarvan krijgt het mediabestand zelf de vorm van een bericht met afgeronde hoeken.

Voeg je een bijschrift toe onder de afbeelding of video? In dat geval verschijnt er aan de onderkant wél nog een groene balk om de tekst een plek te geven. Met het nieuwe ontwerp lijkt WhatsApp meer op de Berichten-app van Apple. Die berichtendienst beschikt al jaren over tekstwolkjes met afgeronde hoeken en meer witruimte om tekstberichten. De kleuren blijven wel verschillend, zo onderscheidt WhatsApp zich met de groene kleur en blijft de Berichten-app blauw gekleurd.

whatsapp update

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft een update uitgebracht en dat merk je direct als je de applicatie opent. Alle berichten hebben een aangepast ontwerp en gesprekken zien er overzichtelijker uit. WhatsApp heeft verder vooral kleine verbeteringen doorgevoerd, zo is de indeling van groepsgesprekken aangepast. Als je op de titel van een groepsgesprek tikt verschijnen voortaan eerst alle groepsleden. Dit onderdeel heeft een centralere plek gekregen, zodat je direct ziet we allemaal lid zijn van het groepsgesprek.

Grote WhatsApp-update is nu beschikbaar – mét een nieuw design

Grote WhatsApp-update is nu beschikbaar – mét een nieuw design

Lees verder

De nieuwe versie van WhatsApp is inmiddels beschikbaar voor alle gebruikers. Zie jij het nieuwe ontwerp nog niet? Controleer dan of je WhatsApp hebt bijgewerkt naar versie 26.34.74 of nieuwer. Let wel op, want je kunt het nieuwe ontwerp niet terugdraaien als je de update van WhatsApp hebt geïnstalleerd. Wil je meer weten over WhatsApp? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

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Bron afbeelding: wabetainfo
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