macOS 27 Golden Gate release: de update komt al heel snel naar je Mac

Apple heeft de release van macOS 27 Golden Gate aangekondigd! Op deze datum krijgt je Mac er veel nieuwe functies bij.

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macOS 27 Golden Gate

Er komt een grote update voor de Mac aan! Apple heeft deze week niet alleen nieuwe producten aangekondigd, maar ook de releasedatum van een aantal grote software-updates bevestigd. Dit jaar zijn iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 en macOS 27 de belangrijkste nieuwe softwareversies van Apple. We hoeven niet lang te wachten op de updates, want macOS 27 Golden Gate verschijnt al op maandag 14 september.

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De update komt naar verwachting rond 19.00 uur Nederlandse tijd beschikbaar. Die avond komen de grote software-updates van het jaar beschikbaar en kun je dus ook je Mac bijwerken. Met macOS 27 voert Apple een aantal belangrijke veranderingen door. Zo krijgt Liquid Glass een verfijnder ontwerp, wordt je Mac op verschillende punten sneller en wordt Apple Intelligence uitgebreid in onder meer Safari, Foto’s en Opdrachten.

4 Intel-Macs vallen af

Bij de onthulling van macOS 27 vielen niet alleen de nieuwe functies op, ook de ondersteunde modellen veranderen. Apple neemt met de update definitief afscheid van Macs met een Intel-chip. De nieuwe versie van macOS werkt alleen op de MacBook Neo en Macs met Apple silicon, waaronder modellen met een M1-chip of nieuwer. Deze vier modellen kregen macOS Tahoe 26 nog wel, maar vallen bij macOS 27 af:

MacBook Pro (16-inch, 2019)

MacBook Pro (13-inch, 2020, vier Thunderbolt 3-poorten)

iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020)

Mac Pro (2019)

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Deze Macs hebben nu nog ondersteuning voor macOS Tahoe 26, maar kunnen op 14 september niet bijwerken naar macOS 27 Golden Gate. Daarmee is Tahoe de laatste grote macOS-versie voor Macs met een Intel-processor. Je Mac blijft gewoon werken en Apple brengt voor oudere macOS-versies doorgaans nog beveiligingsupdates uit, maar voor de nieuwste functies heb je voortaan een Mac met Apple silicon of een MacBook Neo nodig.

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Heeft jouw Mac ondersteuning voor macOS 27 Golden Gate? In dat geval krijg je er binnenkort veel nieuwe functies bij. Apple heeft Liquid Glass aangepast, waardoor teksten beter leesbaar zijn en je zelf kunt bepalen hoe transparant onderdelen van macOS worden weergegeven. Daarnaast worden AirDrop, het bladeren door netwerkbestanden en Safari sneller. Dat is een belangrijk onderdeel van macOS 27, want Apple heeft gefocust op het verbeteren en sneller maken van de software.

Apple Intelligence krijgt eveneens meer mogelijkheden: Safari kan tabbladen automatisch groeperen en websites voor je in de gaten houden, Foto’s krijgt uitgebreidere AI-bewerking en in Opdrachten kun je een automatisering maken door simpelweg te beschrijven wat je wilt. Deze functies kun je vanaf maandag 14 september 2026 om 19.00 uur op je Mac gebruiken. Wil je geen update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!