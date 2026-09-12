Op deze datum wordt CarPlay veel beter (en daar hoef je niks voor te doen)

CarPlay krijgt er binnenkort heel veel functies bij, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Op deze datum komt de update naar CarPlay!

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CarPlay in iOS 27

Er komt een grote update voor CarPlay aan! Apple brengt binnenkort iOS 27 uit, waarmee nieuwe functies naar je iPhone én CarPlay komen. We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 27, want de update komt op maandag 14 september 2026 beschikbaar voor alle gebruikers. Die dag komt iOS 27 uit en brengt Apple veel verbeteringen en meer features naar zowel je iPhone als CarPlay.

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Nieuwe softwareversies van Apple verschijnen doorgaans om 19.00 uur, dus houd je iPhone rond die tijd goed in de gaten op maandag 14 september. Heb je automatische updates ingeschakeld op je iPhone? Dan hoef je helemaal niks te doen, want iOS 27 wordt dan vanzelf geïnstalleerd. CarPlay wordt op die manier veel beter, zonder dat je zelf actie hoeft te ondernemen. Je controleert als volgt of automatische updates ingeschakeld zijn:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Tik op ‘Automatische updates’; Zet de schakelaar achter ‘Installeer automatisch’ aan.

Véél nieuwe functies

Het is verstandig om automatische updates in te schakelen, zodat je iPhone vanzelf bijwerkt als je iPhone ’s nachts aan de lader ligt. Zo ben je voorbereid op iOS 27, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone en CarPlay komen. Op de iPhone krijgt vooral Apple Intelligence een grote update, bij CarPlay introduceert Apple een aantal langverwachte functies. Zo is het vanaf iOS 27 voor het eerst mogelijk om met CarPlay video’s af te spelen op het scherm in je auto.

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Verder maakt Apple het gemakkelijker om audio terug- of vooruit te spoelen in CarPlay, werkt navigatie nauwkeuriger door verbeteringen in de locatievoorzieningen en is de draadloze verbinding met CarPlay een stuk stabieler. Apple maakt daarnaast spraakbediening toegankelijker voor meer soorten applicaties in CarPlay. Op die manier moet CarPlay nog veiliger worden om te gebruiken, want het is straks minder vaak nodig om het scherm aan te raken.

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

Meer over CarPlay

Apple voert in iOS 27 meer handige verbeteringen door. Zo krijgt het besturingssysteem een nieuwe mediaspeler, die in andere applicaties verschijnt als je muziek of podcasts aan het luisteren bent. In die mediaspeler kun je de de audio pauzeren en eenvoudig de applicatie achter de muziek of podcasts openen. CarPlay krijgt er bovendien maar liefst achttien nieuwe wallpapers bij, die het besturingssysteem weer een vernieuwd design geven.

Met iOS 27 komen dus grote veranderingen naar CarPlay. Heb je automatische updates ingeschakeld? Dan hoef je helemaal niks meer te doen, want de nieuwe functies komen op maandag 14 september 2026 vanzelf naar je iPhone en CarPlay. Hier lees je meer over alle nieuwe functies voor de iPhone en CarPlay. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!