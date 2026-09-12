iPhone 18 Pro (Max) is er: hier bestel je hem als eerste in de pre-order

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn officieel aangekondigd en de pre-order gaat zaterdag van start. Wil je een van de nieuwste iPhones als eerste in huis hebben? Wij zetten op een rij waar je hem het voordeligst bestelt en welke aanbiedingen je niet wilt missen.

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Vandaag is het zover: zo bestel je de iPhone 18 Pro (Max) als eerste

Vanaf vandaag 14:00 kun je de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max pre-orderen bij verschillende webwinkels en providers. De officiële release van de toestellen volgt op vrijdag 18 september.

Wil je de iPhone 18 Pro (Max) als een van de eersten in huis hebben? Dan is het verstandig om niet te lang te wachten. Bij eerdere iPhone-generaties liepen de levertijden van vooral de populairste Pro-modellen al snel op. Hieronder zetten we alle verkooppunten voor je op een rijtje.

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Pre-order hier de iPhone 18 Pro met abonnement

De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van Apple en beschikt over een vernieuwd design, een verbeterd camerasysteem en de nieuwste functies voor Apple Intelligence. Het toestel heeft een 6,3 inch-scherm, wordt aangedreven door de nieuwe A20 Pro-chip en beschikt over een verbeterde hoofdcamera met variabel diafragma.

Dit zijn de huidige acties bij de aanschaf van jouw nieuwe iPhone 18 Pro:

Belsimpel: check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op.

check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op. Odido: heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, plus 100 euro extra inruilvoordeel tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro.

heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro. KPN: je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, plus 150 euro extra trade-in bonus bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Vodafone: bij Vodafone krijg je bij een nieuwe iPhone met Unlimited tijdelijk AirPods 4 én een exclusieve case cadeau.

iPhone 18 Pro met abonnement

iPhone 18 Pro los kopen

Wil je liever geen abonnement afsluiten? Dan kun je de iPhone 18 Pro natuurlijk ook als los toestel bestellen. De adviesprijs begint bij 1479 euro voor 256GB opslag. Je kunt de iPhone 18 Pro onder meer bestellen bij:

Dit zijn de huidige acties bij de aanschaf van jouw nieuwe iPhone 18 Pro:

Coolblue: bij inruil van een iPhone 16 Pro 256GB (geschatte waarde: 595 euro) betaal je naar verwachting 859 euro voor de iPhone 18 Pro, 979 euro voor de 18 Pro Max en 1689 euro voor de iPhone Duo.

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Pre-order hier de iPhone 18 Pro Max met abonnement

De iPhone 18 Pro Max is het grootste en meest uitgebreide model van de nieuwe Pro-serie. Hij heeft een 6,9 inch-scherm en beschikt over een grotere batterij en een uitgebreider camerasysteem dan de iPhone 18 Pro. Ook op het gebied van batterij en camera heeft Apple verbeteringen doorgevoerd. Zo beschikt de iPhone 18 Pro Max over een langere accuduur en een verbeterde hoofdcamera met variabel diafragma.

Dit zijn de huidige acties bij de aanschaf van jouw nieuwe iPhone 18 Pro Max:

Belsimpel: check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op.

check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op. Odido: heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, plus 100 euro extra inruilvoordeel tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro.

heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro. KPN: je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, plus 150 euro extra trade-in bonus bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Vodafone: bij Vodafone krijg je bij een nieuwe iPhone met Unlimited tijdelijk AirPods 4 én een exclusieve case cadeau.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

iPhone 18 Pro Max los kopen

Wil je de iPhone 18 Pro Max zonder abonnement aanschaffen? Dat kan uiteraard ook. De adviesprijs begint bij 1629 euro voor 256GB opslag. Je kunt het losse toestel bestellen bij:

Dit zijn de huidige acties bij de aanschaf van jouw nieuwe iPhone 18 Pro Max:

Coolblue: bij inruil van een iPhone 16 Pro 256GB (geschatte waarde: 595 euro) betaal je naar verwachting 859 euro voor de iPhone 18 Pro, 979 euro voor de 18 Pro Max en 1689 euro voor de iPhone Duo.

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Accessoires en hoesjes voor je nieuwe iPhone

Ga zuinig met je nieuwe toestel om en gebruik een screenprotector om het scherm optimaal te beschermen. Kies daarnaast voor een hoesje dat krassen en beschadigingen helpt voorkomen.

Maak je toestel compleet met andere handige accessoires, zoals slimme laders, draadloze opladers en bijpassende laadkabels. Zo laad je eenvoudig en efficiënt op, thuis, onderweg of op kantoor.