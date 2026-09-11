De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #37 2026)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
11 september 2026, 20:11
2 min leestijd
De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #37 2026)

Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! We selecteren namelijk wekelijks toffe iPhone-wallpapers!

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iPhone-wallpapers v/d week (Wallpaper Weekly #37 2026)

Apple heeft tijdens het ‘Surprise and shine’-event de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max gepresenteerd. Zoals ieder jaar krijgen de nieuwe toestellen ook nieuwe wallpapers. Dit jaar kiest Apple voor een opvallend ontwerp dat perfect aansluit bij het uiterlijk van de nieuwe Pro-modellen.

De wallpapers zijn inmiddels beschikbaar en kunnen op praktisch alle iPhones worden ingesteld. Je hoeft dus niet te wachten tot je een iPhone 18 Pro hebt gekocht om het nieuwe Apple-design op je toegangsscherm te zetten.

18 17 pro

Vier nieuwe kleuren

De nieuwe wallpapers zijn beschikbaar in vier verschillende uitvoeringen. Apple heeft gekozen voor de kleuren Bordeauxrood, Zwart, Gletsjer en Zilver. Daarmee sluiten de wallpapers aan bij de nieuwe kleurvarianten van de iPhone 18 Pro. De wallpapers hebben een dynamisch ogend ontwerp met vloeiende vormen.

De afbeeldingen zijn afkomstig uit de iOS 27 Release Candidate en kunnen daardoor ook op oudere iPhones worden gebruikt. Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro-achtergronden alvast proberen? Hieronder kun je de afbeeldingen in volledige resolutie bekijken, opslaan en instellen. Lukt het je niet goed om de wallpapers te installeren? Lees dan in de onderstaande artikelen precies hoe je een achtergrond moet instellen in iOS 26 en in iOS 18.

Lees meer: 

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

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