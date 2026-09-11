iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max hebben een groot voordeel (dat je dagelijks merkt)

Goed nieuws over de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Beide toestellen krijgen een upgrade die je in het dagelijks gebruik goed van pas gaat komen!

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iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max hebben groot voordeel (dat je dagelijks merkt)

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn officieel aangekondigd en inmiddels weten we ook hoe groot de accu’s zijn. Apple maakt die cijfers normaal gesproken niet bekend tijdens de presentatie, maar in Europa moet het bedrijf energielabels bij zijn iPhones tonen. Daardoor zijn de officiële accucapaciteiten nu bekend.

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Grotere accu voor beide Pro-modellen

De iPhone 18 Pro met een fysieke simkaart heeft een accu van 4056 mAh. Bij de iPhone 17 Pro was dat nog 3988 mAh. Dat is een kleine stijging van 1,7 procent.

Bij de iPhone 18 Pro Max is het verschil een stukje groter. Dit model krijgt een accu van 5391 mAh, tegenover 4823 mAh in de iPhone 17 Pro Max. Dat komt neer op een flinke stijging van 11,7 procent.

Vooral bij de Pro Max zet Apple dus een duidelijke stap vooruit. Een grotere accu kan meer energie opslaan en je hebt daarmee dus meer capaciteit beschikbaar voordat de iPhone weer aan de oplader moet.

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iPhone 18 Pro Max kopen

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iPhone 18 Pro Max met abonnement

Europa krijgt versie met simkaart

De genoemde accucapaciteiten gelden voor uitvoeringen met een fysieke simkaart. Die versies worden in Europa verkocht. In verschillende andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Japan en Mexico, verschijnen modellen die alleen met eSIM werken.

Dat verschil is belangrijk. Bij een iPhone zonder fysieke simkaart is geen simkaartlade nodig. Apple kan die vrijgekomen ruimte gebruiken voor een iets grotere accu, en dat is dus nog een groot voordeel voor deze specifieke iPhone 18 Pro. Hoe groot de batterijen van de eSIM-versies van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max precies zijn, is op dit moment nog niet bekend.

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