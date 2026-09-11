iPhone-tips: voorkom deze 3 fouten bij het kopen van je nieuwe iPhone

Wanneer je een nieuwe iPhone gaat kopen, wil je geen fouten maken – deze iPhone-tips helpen je om de 3 meestvoorkomende fouten te voorkomen.

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iPhone-tips: voorkom deze 3 fouten

Een nieuwe iPhone kopen is leuk, maar een verkeerde keuze kan je onnodig veel geld kosten. Met deze drie iPhone-tips voorkom je in elk geval de meest gemaakte fouten.

1. Koop niet blind de duurste

De grootste fout die veel mensen maken, is dat ze denken dat de duurste iPhone ook automatisch de beste keuze is. Natuurlijk heeft een Pro-model extra functies, maar de vraag is vooral of je die functies daadwerkelijk gebruikt. Zo niet? Betaal er dan ook niet voor.

Maak daarom voordat je gaat bestellen een lijstje met wat je belangrijk vindt. Gebruik je vooral sociale media en kijk je veel video’s? Dan heb je waarschijnlijk helemaal geen Pro-model nodig. Gebruik je de camera juist intensief en wil je bijvoorbeeld uitgebreid kunnen inzoomen? Dan kunnen de extra mogelijkheden van een Pro wel degelijk interessant zijn. Kijk dus niet alleen naar wat een iPhone allemaal kan, maar vooral naar wat jij ermee wilt doen. Dat kan je flink wat geld besparen.

2. Kies niet te weinig opslagruimte

Een andere fout die je pas later merkt, is dat je te weinig opslagruimte hebt gekozen. Een iPhone met meer opslag kost bij aanschaf meer, maar achteraf uitbreiden is niet mogelijk. Denk daarom goed na over je gebruik. Maak je duizenden foto’s en video’s of download je veel apps en games? Dan is extra opslagruimte het overwegen waard.

Als je vooral berichten verstuurt, foto’s in de cloud bewaart en weinig grote bestanden op je iPhone hebt staan, heb je waarschijnlijk genoeg aan minder opslagruimte. Controleer daarom even je huidige iPhone via de app Instellingen onder ‘Algemeen’ > ‘iPhone-opslag’ hoeveel ruimte je op dit moment gebruikt. Dan kun je een betere inschatting maken.

3. Vertrouw niet elke webshop

Een opvallend lage prijs lijkt aantrekkelijk, maar controleer altijd eerst bij welke winkel je de iPhone koopt. Zeker bij aanbiedingen van onbekende webshops is het verstandig om extra goed naar de voorwaarden, garantie en retourmogelijkheden te kijken.

Koop je een nieuwe iPhone, vergelijk dan gerust meerdere betrouwbare winkels. Kijk daarbij niet alleen naar de prijs, maar ook naar de garantie en service. Zo voorkom je dat een goedkope deal uiteindelijk toch duur uitpakt.

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