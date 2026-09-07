Einde Google Maps: dit Nederlandse alternatief wordt véél populairder

Google Maps heeft er een opvallende Nederlandse concurrent bij die hard groeit en daarnaast ook nog eens een belangrijk voordeel heeft!

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Dit Nederlandse alternatief wordt populairder

Het gaat om de app Magic Earth, een navigatie-app van het Nederlandse bedrijf Magic Lane. Deze app lijkt de laatste tijd steeds meer gebruikers aan te trekken. De app biedt veel van de functies die je van Google Maps gewend bent, maar kiest daarbij nadrukkelijk voor een andere aanpak.

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De groei zou mede zijn versneld sinds de herverkiezing van Donald Trump. Voor sommige gebruikers was dat namelijk aanleiding om kritischer te kijken naar de manier waarop grote Amerikaanse techbedrijven met persoonsgegevens omgaan.

Magic Earth Navigation & Maps Magic Lane International BV 8.0 (383 reviews) Gratis via App Store via App Store

Privacy

Google Maps is onderdeel van het enorme Google-ecosysteem, maar Magic Earth profileert zich juist als een privacyvriendelijk alternatief. Magic Earth zegt gebruikers niet te tracken, geen profielen op te bouwen en geen persoonlijke gegevens te verkopen. Volgens de ontwikkelaar worden persoonlijke gegevens zelfs helemaal niet verzameld. Dat klinkt uiteraard heel aantrekkelijk voor gebruikers die liever niet willen dat hun locatiegegevens onderdeel worden van een groter advertentieprofiel.

Navigatie

Qua functies probeert Magic Earth ondertussen gewoon mee te doen met de grote spelers. De app ondersteunt navigatie voor auto’s, fietsen en voetgangers en biedt ook informatie voor het openbaar vervoer. Daarnaast zijn er 2D-, 3D- en satellietkaarten, realtime verkeersinformatie en ondersteuning voor Apple CarPlay. Ook kun je kaarten downloaden, zodat je onderweg niet altijd een internetverbinding nodig hebt.

De kaarten zijn gebaseerd op OpenStreetMap. Dat betekent dat Magic Earth gebruikmaakt van een open kaartendatabase die door een grote community wordt onderhouden.

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Google Maps

Het is voorlopig natuurlijk nog zeker niet het einde van Google Maps. De app heeft nog altijd een enorme voorsprong en biedt functies die miljoenen mensen dagelijks gebruiken. Toch laat de groei van Magic Earth zien dat er ruimte is voor alternatieven. Vooral gebruikers die privacy belangrijk vinden, maar wel een complete navigatie-app willen, hebben inmiddels een interessante optie uit eigen land. Wil je niets missen van de ontwikkelingen bij Magic Earth? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!