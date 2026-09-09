iPhone 18 Pro-event liveblog: dit gebeurt er tijdens Apple’s keynote

Apple staat vandaag in de schijnwerpers met zijn grote iPhone 18 Pro-event. Tijdens de keynote worden de nieuwste iPhones en mogelijk nog meer nieuwe producten aangekondigd. In deze liveblog houden we je op de hoogte van alles wat Apple presenteert. Hou deze pagina regelmatig in de gaten voor de nieuwste updates.

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Dit kunnen we vandaag verwachten van Apple’s grote keynote

Vandag om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat Apple’s Event van start. We verwachten de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar de grootste verrassing kan Apple’s allereerste opvouwbare iPhone worden. Ook de Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 en mogelijk de AirPods 5 worden verwacht. Volg onze liveblog hieronder en blijf tijdens de keynote volledig op de hoogte van al het nieuws.

Dit zijn de laatste ontwikkelingen rondom het Apple Event:

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