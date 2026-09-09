iPhone 18 Pro-event liveblog: dit gebeurt er tijdens Apple’s keynote

Apple staat vandaag in de schijnwerpers met zijn grote iPhone 18 Pro-event. Tijdens de keynote worden de nieuwste iPhones en mogelijk nog meer nieuwe producten aangekondigd. In deze liveblog houden we je op de hoogte van alles wat Apple presenteert. Hou deze pagina regelmatig in de gaten voor de nieuwste updates.
Lees verder na de advertentie.
Dit kunnen we vandaag verwachten van Apple’s grote keynote
Vandag om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat Apple’s Event van start. We verwachten de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar de grootste verrassing kan Apple’s allereerste opvouwbare iPhone worden. Ook de Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 en mogelijk de AirPods 5 worden verwacht. Volg onze liveblog hieronder en blijf tijdens de keynote volledig op de hoogte van al het nieuws.
Dit zijn de laatste ontwikkelingen rondom het Apple Event:
- Hier kijk je het Apple Event live
- Dit is de begintijd van het event vanavond
- Lees meer over de nieuwe producten die wij verwachten vanavond
- Lees meer over onze verwachtingen voor de nieuwe Apple Watches
- Lees meer over onze verwachtingen van de nieuwe iPhones
- Lees meer over de laatste geruchten rondom de iPhone 18 Pro en Pro Max
De iPhone 18 Pro krijgt mogelijk een fijne snelheidsboost ⚡️
Er zijn aanwijzingen dat de iPhone 18 Pro-modellen tot 33 procent hogere laadsnelheden krijgen dan de iPhone 17 Pro. Dat zou betekenen dat je iPhone straks nét wat minder lang aan de oplader hoeft te hangen.
Ook de AirPods krijgen mogelijk een upgrade 🎧
Tussen alle iPhone-geruchten door lijken we vanavond ook nieuwe AirPods te kunnen verwachten. Apple zou de AirPods 5 namelijk voorzien van verbeterde ruisonderdrukking en een nieuwe H3-chip.
Een kleine update misschien, maar wel eentje waar je oren blij van worden. 😉 Of Apple ze vanavond daadwerkelijk uit de hoge hoed tovert, zien we vanaf 19:00 uur.
Apple Store gaat alvast op slot 👀
Het is zover: de Apple Store is zojuist offline gehaald. En nee, dat is waarschijnlijk geen technisch probleempje.
Vlak voor een keynote doet Apple dit vaker om de nieuwe producten alvast klaar te zetten. Met andere woorden: achter de schermen wordt er druk gesleuteld aan de winkel.
Nog een paar uurtjes en we weten wat Apple voor ons in petto heeft.
John Ternus maakt ons alvast nieuwsgierig 👀
Vlak voor de keynote heeft John Ternus een mysterieuze video op X gedeeld. Veel laat hij nog niet zien, maar de video lijkt mogelijk te hinten naar een nieuwe camerafunctie van de iPhone 18 Pro.
Gaat het om een variabel diafragma? Apple houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar. Vanavond weten we meer. 🍎
Apple Watch krijgt mogelijk een comeback van formaat ⌚️
Apple komt vanavond waarschijnlijk niet alleen met nieuwe iPhones. Ook de Apple Watch Series 12 wordt verwacht. Mogelijk maakt bovendien een oude bekende zijn comeback: de keramische uitvoering.
Daarnaast zou Apple werken aan nieuwe gezondheidsfuncties. Zo krijgt de Apple Watch mogelijk ondersteuning voor een functie die je hartslag continu meet.
Kortom: vanavond draait het niet alleen om de nieuwe iPhones. Ook Apple Watch-fans kunnen zich opmaken voor mogelijk interessant nieuws. 👀
Waar blijft de gewone iPhone 18? 👀
Een beetje gek misschien, maar vanavond krijgen we waarschijnlijk helemaal geen ‘gewone’ iPhone 18 te zien. Apple zou de standaardversie pas volgend voorjaar willen aankondigen.
De aandacht gaat vanavond vooral naar de iPhone 18 Pro, Pro Max én de eerste vouwbare iPhone. Apple doet het dus dit jaar nét even anders. Wie gewoon een betaalbare nieuwe iPhone wil, moet nog even geduld hebben. 😅
Gaat Apple straks écht voor de Duo?
Nog een paar uurtjes tot de keynote. 😅 Volgens de nieuwste geruchten gaat Apples eerste vouwbare iPhone iPhone Duo heten.
En goedkoop wordt-ie zeker niet: het toestel zou starten rond de 2.000 dollar voor 256GB. Voor dat bedrag mag je toch hopen dat-ie zichzelf ook netjes opvouwt. 😉
Apple moet dit natuurlijk nog officieel bevestigen, dus voorlopig blijft het bij een stevig gerucht. Maar dat we de Duo vanavond op het podium gaan zien, lijkt inmiddels wel héél waarschijnlijk. 🍎
Benieuwd wat we allemaal verwachten van de iPhone Duo? Hier lees je er meer over.
Dit zijn de laatste updates rondom het event vanavond
Vanavond om 19:00 is het eindelijk zover: de Apple Keynote! 🍎
We zijn benieuwd wat Apple dit jaar allemaal voor ons in petto heeft.
Nieuwe iPhones, Apple Watch en natuurlijk de nodige verrassingen? 👀
We gaan het vanavond allemaal zien!
Volg hier vanavond de livestream