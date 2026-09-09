Apple heeft de iPhone Duo onthuld: grootste update voor de iPhone ooit!

Apple heeft tijdens het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september zijn eerst vouwbare iPhone ooit onthuld: de iPhone Duo!

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Apple heeft de iPhone Duo onthuld

De iPhone Duo werd onthuld tijdens de keynote op woensdag 9 september, het ‘Surprise and shine’-event. De eerste vouwbare iPhone zat er al een hele tijd aan te komen en is in die zin nauwelijks een ‘surprise’ te noemen. Toch is de iPhone Duo zonder meer de meest bijzondere en vernieuwende iPhone sinds jaren. Wil je er een aanschaffen? Kies dan voor een iPhone Duo mét abonnement, dan betaal je namelijk minder voor het toestel. Kijk hieronder voor de beste deals!

iPhone Duo met abonnement

Met de iPhone Duo betreedt Apple eindelijk de markt voor vouwbare smartphones. Samsung en verschillende andere fabrikanten bieden al jaren vouwbare toestellen aan, maar Apple heeft de ontwikkeling ervan bewust rustig aangepakt. Het bedrijf wilde vooral wachten tot de techniek volwassen genoeg was om er een eigen draai aan te geven. Nu Apple de iPhone Duo heeft onthuld, is dat moment dus eindelijk aangebroken.

Behuizing

Ondanks het grote scherm is de iPhone Duo relatief dun, wat de reden is dat Apple voor het materiaal titanium heeft gekozen. Er is hierdoor ook geen ruimte voor de onderdelen die nodig zijn voor Face ID. dit is de reden dat Apple in plaats daarvan heeft gekozen voor Touch ID in de zijknop. Er zit ook een cameraregelaar op de behuizing. De Duo komt verkrijgbaar in de kleuren Sterrenwit en Nachthemel.

De iPhone Duo onderscheidt zich van de traditionele iPhone doordat het toestel kan worden opengevouwen. In dichtgevouwen toestand gebruik je hem als een normale smartphone, terwijl je na het openklappen een veel groter scherm tot je beschikking hebt. Zo heb je dus eigenlijk een smartphone en een mini tablet in één.

Scherm

De iPhone Duo heeft een flexibel super retina XDR-scherm van 5,4 inch aan de buitenkant. Opengeklapt heb je een super retina XDR-scherm van maar liefst 7,6 inch tot je beschikking. Dat is 50 procent groter dan het scherm van de iPhone 18 Pro Max. De schermen zijn voorzien van ProMotion en Always-On, en hebben een piekhelderheid tot 3000 nits. Bovendien kun je later dit jaar de Apple Pencil gebruiken.

Apple heeft veel aandacht besteed aan de vouw in het scherm, die slechts minimaal zichtbaar is. Desondanks kan het scherm soepel worden open- en dichtgeklapt. Apple gebruikt namelijk een nieuw scharniermechanisme van titanium dat stevig genoeg moet zijn om jarenlang dagelijks vouwen te doorstaan.

Prestaties

Aan de binnenkant vinden we de nieuwe A20 Pro-chip. Daarmee behoort de iPhone Duo direct tot de krachtigste iPhones van dit moment. De chip is gemaakt met een 2-nanometerproces en dat zorgt voor zowel betere prestaties als een lager energieverbruik.

De iPhone Duo werkt niet met een fysieke simkaart, maar alleen met eSIM. Qua opslagruimte heb je de keuze uit 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB.

Camera’s

De iPhone Duo heeft twee camera’s aan de achterkant: een 48-megapixel Fusion hoofdcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera met een 2x optische zoom. Daarnaast zijn er twee frontcamera’s. Een 12-megapixel Center Stage-camera aan de voorkant en een FaceTime-camera aan de rechterkant onder het grote display. Je kunt dus zowel dichtgeklapt als opengeklapt selfies maken.

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Batterijduur

Een vouwbare iPhone heeft door zijn grotere scherm meer energie nodig, waardoor batterijduur een belangrijk aandachtspunt is. Apple heeft daarom veel aandacht besteed aan de efficiëntie van de A20 Pro-chip en de interne indeling van het toestel.

De batterijen aan beide zijden van het apparaat werken samen als één geheel en leveren tot 44 uur videoweergave bij gebruik van het buitenste scherm en 31 uur bij gebruik van het grote binnenste scherm. Als je beide schermen evenveel gebruikt, kun je rekenen op tot 24 uur. Vijf minuten opladen levert vijf uur videoweergave op het buitenste scherm op.

iOS 27

De iPhone Duo draait op iOS 27, dat binnenkort verschijnt. Deze update is speciaal aangepast op de nieuwe mogelijkheden van het vouwbare scherm. Het moet ervoor zorgen dat apps en functies zich automatisch aanpassen aan de beschikbare schermruimte. Apps kunnen gemakkelijker van formaat veranderen en het is mogelijk om op het uitgevouwen scherm twee apps naast elkaar te gebruiken. Ook past het scherm zich automatisch aan op de oriëntatie van het toestel, dat je op verschillende manieren kunt neerzetten.

Prijs

De iPhone Duo is te bestellen vanaf 16 oktober en is verkrijgbaar vanaf 23 oktober. De prijs van het toestel is niet bepaald mals: vanaf 2339 euro.

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