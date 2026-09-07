Apple voert deze week een paar opvallende veranderingen door voor de Apple Watch. Deze 3 functies kun je binnenkort niet meer gebruiken.

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Helaas: deze 3 functies verdwijnen deze week van je Apple Watch

Apple brengt watchOS 27 later deze maand uit voor de Apple Watch. Na het installeren werkt je smartwatch op een paar punten net even anders dan je gewend bent. Dit zijn de drie veranderingen die je waarschijnlijk het meest gaan opvallen.

1. Walkie-Talkie verdwijnt

De eerste functie (of eigenlijk app) die verdwijnt is Walkietalkie. Met deze app kun je rechtstreeks een gesproken bericht versturen naar iemand anders met een Apple Watch. Het werkt een beetje zoals een ouderwetse walkietalkie.

In watchOS 27 gooit Apple de Watch-app helemaal weg. Gebruik je de app regelmatig met vrienden of familie, dan moet je dus op zoek naar een andere manier om snel met elkaar te praten. Zover wij weten is er op dit moment geen app van een andere ontwikkelaar die deze app kan vervangen op je Apple Watch.

2. Snel wisselen tussen apps kan niet meer

Ook het snel wisselen tussen apps door twee keer op de Digital Crown te drukken is er straks niet meer. Als je in watchOS 27 twee keer op de Digital Crown drukt, doet dit voortaan hetzelfde als één keer drukken. Daarmee verdwijnt dus een handige snelkoppeling om makkelijk tussen apps te wisselen.

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3. Je apps staan niet meer meteen in beeld

Ook één keer op de Digital Crown drukken werkt anders. Tot nu toe open je daarmee meteen het volledige overzicht met je apps. Maar met watchOS 27 komt daar voortaan eerst een nieuw, dynamisch app-overzicht voor in de plaats op je Apple Watch.

Je krijgt daarin zes apps te zien die volgens het systeem handig voor je zijn. Wil je al je apps zien, dan moet je dus een extra handeling uitvoeren. Je kunt op het icoontje voor het appoverzicht tikken of met de Digital Crown omhoog scrollen.

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