WhatsApp gaat geld vragen voor bepaalde berichten (vanaf 1 oktober 2026)

WhatsApp heeft een grote verandering aangekondigd, want de berichtendienst gaat vanaf 1 oktober 2026 geld vragen voor bepaalde berichten. Dit gaat er veranderen!

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WhatsApp Business

Er komen grote veranderingen voor WhatsApp aan! Meta heeft aangekondigd dat bepaalde berichten in WhatsApp Business geld gaan kosten vanaf 1 oktober 2026. WhatsApp Business is het zakelijke platform van de berichtendienst, waarin bedrijven en ondernemers kunnen communiceren met klanten. Voordeel is dat ondernemers met WhatsApp Business privé- en zakelijke berichten eenvoudig gescheiden kunnen houden.

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WhatsApp Business is gratis te downloaden en te gebruiken door bedrijven. Klanten kunnen via hun gewone WhatsApp-account gratis met bedrijven chatten. Bedrijven kunnen daarnaast kiezen voor betaalde abonnementen en zakelijke diensten, maar dat is niet verplicht. Vanaf 1 oktober 2026 gelden er nieuwe tarieven voor bedrijven die het WhatsApp Business Platform gebruiken voor bijvoorbeeld klantenservice, chatbots en CRM-systemen. Bedrijven moeten vanaf volgende maand betalen voor serviceberichten die zij naar klanten sturen.

1 oktober 2026

Meta heeft een belangrijke wijziging voor het WhatsApp Business Platform aangekondigd, want vanaf 1 oktober gaan bedrijven meer betalen voor bepaalde berichten via de API. De WhatsApp Business API is de zakelijke koppeling waarmee bedrijven WhatsApp kunnen integreren in bijvoorbeeld klantenservicesystemen, CRM-software en chatbots. Via die koppeling kunnen bedrijven op grote schaal vragen van klanten ontvangen en beantwoorden. Na een bericht van een klant geldt daarbij een klantenservicevenster van 24 uur.

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Bedrijven kunnen nu nog binnen 24 uur na een bericht van een klant gratis bij Meta reageren, maar daar komt op 1 oktober 2026 verandering in. Vanaf die datum brengt Meta in principe ieder uitgaand servicebericht via het WhatsApp Business Platform afzonderlijk in rekening. Het 24-uurs klantenservicevenster blijft wel bestaan, maar bedrijven betalen binnen dat venster voortaan voor bepaalde verzonden berichten. Berichten van klanten aan bedrijven blijven gratis, consumenten hoeven dus niet te betalen om een bedrijf via WhatsApp een bericht te sturen.

Gevolgen voor klanten

Bedrijven die gebruikmaken van het WhatsApp Business Platform/API kunnen vanaf volgende maand te maken krijgen met hogere kosten. Dat geldt voor zowel kleine als grote bedrijven die de het platform gebruiken. Kleine bedrijven die alleen de gratis versie van WhatsApp Business gebruiken krijgen dus niet te maken met de nieuwe prijzen. Meta heeft nog niet bekendgemaakt wat de tarieven van de serviceberichten vanaf 1 oktober 2026 worden.

Klanten merken dus niet direct iets van de veranderingen bij WhatsApp Business. De klantenservice blijft beschikbaar, maar kan voor bedrijven duurder worden. Wel kunnen bedrijven ervoor kiezen om de klantenservice anders in te richten, door bijvoorbeeld langere of minder berichten te sturen. De verandering bij WhatsApp Business is in ieder geval weer een stap in het commerciëler maken van de berichtendienst. Wil jij op de hoogte blijven van alle veranderingen bij WhatsApp? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!