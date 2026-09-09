iPhone 18 Pro (Max) officiële prijzen: zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2026

Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aangekondigd! Benieuwd hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe iPhone? Dit zijn de officiële prijzen van de iPhone 18 Pro (Max).

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iPhone 18 Pro (Max) prijzen

De nieuwe iPhones van 2026 zijn gepresenteerd! De line-up ziet er anders uit dan we gewend zijn, omdat de iPhone 18 is uitgesteld naar 2027. Apple heeft in plaats daarvan de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Ultra onthuld. Het gaat om de grootste update in jaren voor de iPhone. Alle toestellen zijn voorzien van een snellere processor, nieuwe functies én betere camera’s.

Dat is helaas ook wel terug te zien aan de prijzen van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want de toestellen zijn veel duurder dan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Apple heeft bij alle modellen flinke prijsverhogingen doorgevoerd. Deze prijzen betaal je in Nederland en België voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max:

256 GB: 1479 euro

512 GB: 1729 euro

1 TB: 2229 euro

2 TB: 2979 euro

256 GB: 1629 euro

512 GB: 1879 euro

1 TB: 2379 euro

2 TB: 3129 euro

De beginprijzen van het Pro-modellen zijn voor het tweede jaar op rij verhoogd. Wil jij niet zoveel betalen voor je volgende iPhone? Dan kun je de iPhone 18 Pro beter met een abonnement in huis halen. Bekijk hier bij welke aanbieder je de iPhone het voordeligst krijgt:

iPhone 18 Pro met abonnement

Voor de iPhone 18 Pro Max betaal je eveneens meer dan voor de iPhone 17 Pro Max. Het gaat om de duurste uitvoering van de iPhone Pro Max ooit. Vind jij die beginprijs te hoog? Kies dan voor een abonnement bij de iPhone 18 Pro Max, zodat je veel geld kunt besparen. Deze abonnementen zijn beschikbaar voor de iPhone 18 Pro Max:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Apple heeft eerder dit jaar veel iPads, Macs en de Apple TV al duurder gemaakt. Nu is het de beurt aan de iPhones, waardoor je veel meer betaalt voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dit komt vooral door het werkgeheugen in de toestellen, dat onderdeel is de laatste maanden veel duurder geworden door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Ter vergelijking, dit waren in 2025 beginprijzen van de iPhone 17-serie bij Apple:

Grote verbeteringen

Apple heeft grote verbeteringen doorgevoerd bij de iPhone 18-serie. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben een aangepast ontwerp met een kleiner Dynamic Island. Dat is goed nieuws, want zo houd je meer ruimte over op het scherm. Het Dynamic Island kon bij bepaalde applicaties in de weg zitten, maar dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) niet meer het geval. De behuizing zelf is ook aangepast: je kunt bij de nieuwe Pro-modellen kiezen uit bordeauxrood, gletsjer, zilver en zwart.

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Onder de motorkap hebben de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max eveneens grote verbeteringen gekregen. De toestellen draaien op de A20 Pro-chip, die volgens een nieuw proces wordt gemaakt en veel sneller is dan de A19 Pro-chip. Bij de iPhone 18 Pro (Max) mag je dus kortere laadtijden én een langere accuduur verwachten. Bij de camera heb je meer mogelijkheden door het verstelbaar diafragma. Dit onderdeel geeft je meer opties bij de licht die de lens binnenlaat en het regelen van de scherpte en diepte bij foto’s en video’s.

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

Apple heeft alle nieuwe functies en de prijzen van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aangekondigd tijdens het ‘Surprise and shine’-evenement op woensdag 9 september 2026. Een week later verschijnen de iPhones in de winkels, want ze zijn vanaf vrijdag 18 september 2026 verkrijgbaar. Ben je benieuwd waar je de nieuwe iPhones voor de laagste prijs in huis haalt? Bekijk hier alles prijzen voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max als los toestel:

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.