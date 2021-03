De nieuwe iMac komt eraan, de iPhone 13 Pro belooft flink beter te worden dan zijn voorganger en ook zou Apple sleutelen aan een nieuwe tv-afstandsbediening. De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week lees je in dit iPhone-nieuwsoverzicht.

iMac 2021: 5 verwachtingen voor de grootste iMac-upgrade in jaren

De nieuwe iMac komt eraan en het belooft een flinke stap voorwaarts te worden. Dit zijn onze verwachtingen voor de iMac 2021. De desktop van Apple is toe aan een upgrade en als we de geruchten mogen geloven, gaat dit niet lang meer duren. Bereid jezelf voor op de iMac 2021 met deze vijf verwachtingen.

‘iPhone 13 Pro krijgt beter geluid, andere camera en nieuwe zwarte kleur’

Betrouwbare bronnen melden dat de iPhone 13 Pro (en Max) in een nieuwe kleur verschijnt: zwart. Ook zou het toestel een kleinere camera krijgen en beter geluid. Dat doet het toestel door het geluid gericht te verspreiden, in plaats van alle kanten op. Verder krijgt de iPhone 13 Pro volgens dit gerucht een ander soort coating over de behuizing. Daardoor blijven vingerafdrukken minder lang zichtbaar.

‘Fleeceware-apps’ lichten miljoenen mensen op, dit kun jij er tegen doen

Uit een nieuw onderzoek blijkt hoe zorgelijk het aantal nep-apps in de App Store en Play Store is. Oplichters hebben er in totaal ruim 400 miljoen dollar mee verdiend. Dit blijkt uit een onderzoek van Avast, dat in totaal 204 zogenaamde ‘fleeceware apps’ in de App Store en Play Store vond. Fleeceware is een term voor apps die mensen oplichten met enorm hoge abonnementskosten. Na een korte gratis testperiode wordt er bij nietsvermoedende klanten een groot bedrag afgeschreven van hun rekening.

‘Nieuwe Apple TV krijgt aangepaste afstandsbediening’

Met een nieuwe Apple TV aan de horizon, lijkt ook de meegeleverde ‘Siri Remote’ een grote opknapbeurt te krijgen. De vierde generatie Apple TV en Apple TV 4K die daarop volgde, introduceerde naast softwareplatform tvOS ook een nieuwe afstandsbediening. MacRumors ontdekte dat we deze ‘Siri Remote’ waarschijnlijk niet meer terugzien bij de Apple TV 2021.

‘Apple werkt aan nieuwe HomePod met scherm en camera’

Apple werkt volgens een recent gerucht aan nieuwe HomePod-modellen met schermen en camera’s. Op die manier gaat Apple de concurrentie aan met onder andere Google’s Nest Hub en Amazon’s Echo Show. Als Apple daadwerkelijk een HomePod met een scherm en een camera op de markt brengt, zal het bedrijf te maken krijgen met flinke concurrentie

5G-complottheorieën: “Mensen slaan op tilt als ze ‘straling’ horen”

5G speelt een rol in menig moderne complottheorie, vaak verbonden aan het coronavirus, Bill Gates of meer. Is 5G gevaarlijk? En waar komen die bijzondere verhalen vandaan? iPhoned-redacteur Erwin dook in de wereld van complottheorieën en onderzoekt waarom juist de theorie rondom 5G zoveel aanhang kreeg.

