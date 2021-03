iMac 2021: 5 verwachtingen voor de grootste iMac-upgrade in jaren

De nieuwe iMac komt eraan en het belooft een flinke stap voorwaarts te worden. Dit zijn onze verwachtingen voor de iMac 2021.

Lees verder na de advertentie.

iMac 2021 verwachtingen

De desktop van Apple is toe aan een upgrade en als we de geruchten mogen geloven, gaat dit niet lang meer duren. Bereid jezelf voor op de iMac 2021 met deze vijf verwachtingen.

1. Eindelijk een nieuw design

Bovenaan het verlanglijstje van de meeste iMac-fans zal een nieuw design staan. Al jaren ziet de iMac er hetzelfde uit, met brede zwarte schermranden en een grote zilveren ‘kin’ onder het display. Dit jaar zou Apple eindelijk de stap zetten en de iMac in een modern jasje steken.

Volgens geruchten lijkt de nieuwe iMac op het Pro Display XDR, met smallere schermranden en een platte achterkant waar alle benodigdheden in verwerkt zitten. Er bestaat zelfs een kans dat Apple de iMac in een aantal felle kleuren uitbrengt, in de stijl van de iPad Air 2020.

2. Draait standaard op Apple Silicon

Vorig jaar liet Apple Intel links liggen: voortaan ontwerpt het bedrijf zijn eigen processors voor in de MacBook. Dit jaar maakt ook de iMac de overstap naar de M1-chip van Apple.

Deze chip heeft een nieuwe standaard gezet op het gebied van efficiëntie en prestaties, dus reken er maar op dat de iMac er dit jaar qua rekenkracht enorm op vooruit gaat. Wil je meer weten over Apple Silicon en wat het de moeite waard maakt? Check dan onze uitgebreide uitleg.

Lees verder: Apple Silicon FAQ: Alles over Apples eigen Mac-chip

3. Verschijnt in twee formaten

De iMac verschijnt al jaren in twee verschillende formaten en dankzij gelekte informatie in de code van macOS blijkt dat dit in 2021 niet anders zal zijn.

In de testversie van macOS Big Sur 11.3 zijn verwijzingen gevonden naar een onaangekondigde 21,5 en 27 inch-iMac. Dat zijn exact dezelfde schermformaten als de 2020 iMac-modellen. Houd er wel rekening mee dat het totale formaat van de desktop af kan nemen, omdat Apple het design compacter maakt.

4. Geen Face ID

Ondanks een modern ontwerp rekenen we er niet op dat de iMac dit jaar al gezichten gaat herkennen. Uit een recent gerucht blijkt dat Apple pas op zijn vroegst in 2022 Face ID zou willen inbouwen.

Face ID zou een uitkomst zijn voor de iMac, omdat je met je gezicht gemakkelijk op de juiste afstand van het scherm zit. Daarmee kun je het apparaat snel veilig ontgrendelen en bijvoorbeeld online betalingen goedkeuren.

5. Onthulling en release in april

Alles wijst erop dat de iMac 2021 niet lang meer op zich laat wachten. Naar verwachting zou de nieuwe desktop in april verschijnen, maar een exacte datum is nog niet bekend. Na de onthulling zal de desktop waarschijnlijk in dezelfde week nog te bestellen zijn.

Wil jij als eerste weten als de iMac 2021 uitkomt? Je blijft op de hoogte van de iMac via de iPhoned-app, onze nieuwsbrief of de website.