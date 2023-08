iPhone 15: meer opslag en hele dunne randen (iPhone-nieuws #32)

De iPhone 15 krijgt standaard meer opslag en er zijn twee mysterieuze iPhone-modellen opgedoken! Dit was het belangrijkste (en leukste) Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Apple schrapt volgens geruchten het iPhone 15-model met de minste opslag. Hierdoor krijg je straks standaard 256 GB aan ruimte op je toestel. Volgens nieuwe geruchten komt daar een ander model voor in de plaats, met héél veel opslagruimte.

→ Zoveel opslag had je iPhone nog nooit

De Apple Watch Series 9 krijgt een nieuwe, snelle chip. De performance-upgrade is leuk, maar niet echt genoeg om daar een nieuwe smartwatch voor te kopen. Wij geven je drie redenen waarom je de Apple Watch Series 9 niet (meteen) hoeft te kopen.

→ Apple Watch Series 9? Niet doen!

De schermranden van de iPhone 15 Pro (Max) worden naar verluidt nog een slag dunner dan die van de iPhone 15 Plus. Dat betekent dat de schermen van alle telefoons iets groter zijn, zonder dat de behuizing van de iPhones moet worden aangepast. Mooi toch?

→ Zien: zo dun worden ze!

Je hebt tegenwoordig een ruime keuze wanneer je op zoek bent naar een nieuw setje AirPods. Ga je voor de AirPods 3? De Pro’s? Of zijn de AirPods 2 eigenlijk al goed genoeg? Wij hebben uitgezocht welke oordopjes onder de 200 euro je in 2023 het beste kunt kopen.

→ Deze AirPods moet je kopen!

Met iOS 17 komen er weer toffe functies naar je iPhone. Eén van die nieuwe features is het delen van een AirTag met anderen. Tot iOS 17 was het niet mogelijk om de locatie van een AirTag te delen met andere Apple-gebruikers, maar daar komt dus verandering in.

→ AirTag delen: dat doe je straks zo!

In de nieuwe bèta van tvOS is er naast de vier iPhone 15-modellen sprake van twee mysterieuze nieuwe iPhones. Maar welke iPhones zijn dit? Komt er een nieuwe SE? Of is Apple van plan om toch nog met een nieuwe iPhone mini te komen? iPhoned doet een gok wat voor modellen dat zijn.

→ Dit zijn de geheime iPhones

Na Netflix heeft ook Disney Plus aangekondigd dat het straks niet meer is toegestaan om je account te delen. Het bedrijf werkt aan een manier om het delen van je wachtwoord te blokkeren. Deel je het wachtwoord toch? Dan moet je straks echt meer gaan betalen.

→ Wanneer gaan we dan meer betalen?

Volgens geruchten komt Apple volgende maand naast de nieuwe iPhone ook met twee nieuwe smartwatches. De Apple Watch Series 9 verschijnt dan mét een compleet nieuw bandje. De berichten zeggen dat je dit bandje naar verluidt dichtmaakt met een speciale, magnetische sluiting.

→ Zo ziet het nieuwe bandje eruit!

