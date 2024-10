Apple Watch Series 10 vs Series 9: hoe groot zijn de verschillen?

In dit artikel kijken we met name naar de gezondheidsfuncties van de Apple Watch Series 10 vs Series 9 om te zien wat er nieuw is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 10 vs Series 9

Veruit de belangrijkste toevoeging dit jaar als het gaat om de gezondheidsfuncties van de Series 10 is de slaapapneu-detectie. Alleen hebben de Series 9 en de Ultra 2 deze functie ook gekregen. Zoals gebruikelijk komen er meer nieuwe gezondheids- en fitnessfuncties met watchOS 11, dat op Series 6 en hoger draait.

Heb je de Series 10, Series 9, of Ultra 2, dan kun je Siri vragen om updates van je persoonlijke gezondheidsgegevens. Je kunt nieuwe gezondheidsgegevens ook veilig via spraak registreren, zoals je gewicht, een medicijn dat je hebt ingenomen en meer. Als je al een Series 8 hebt, dan is dat de enige gezondheidsfunctie die je mist. Heb je een Series 7 of ouder, dan krijg je meer gezondheidsfeatures met de Series 10 of Series 9.

Dit zijn de belangrijkste verschillen

We geven je een overzicht van de gezondheidsfuncties op de verschillende modellen van de Apple Watch:

Sensor watertemperatuur en diepte: Apple Watch Series 10

Slaapapneu-detectie en de genoemde Siri-functies: Apple Watch Series 10 en Series 9

ECG-app, 3e generatie optische hartslagmeter en Saturatiesensor: Apple Watch Series 7 t/m Series 10

Meldingen hoge/lage hartslag, meldingen onregelmatige hartslag, meldingen lage cardiofitness, valdetectie, SOS-noodmelding en waterbestendig tot 50 m: Apple Watch Series 7 t/m 10 en Apple Watch SE

WatchOS 11-functies voor alle ondersteunde modellen

Voor de Apple Watch Series 6 en nieuwer brengt watchOS 11 deze nieuwe gezondheids- en fitnessfuncties:

Vitale functies voor inzicht in slaap en gezondheid

Trainingsbelasting

Beoordeling inspanning

Aangepaste trainingen voor zwemmen in het zwembad

Nieuwe weergaven voor zwangerschap bijhouden

Stapsgewijze navigatie-instructies voor wandelingen

Vernieuwde getijden-app

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 10 vs Series 9

Heeft dit overzicht je geholpen met bepalen welke Apple Watch het beste bij je past? Sla dan gelijk je slag met onderstaande deals!