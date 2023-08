Apple Watch Series 9 krijgt nieuw type bandje – zo ziet dat eruit

Volgende maand presenteert Apple niet alleen de Apple Watch Series 9, maar ook een compleet nieuw bandje voor de Watch. Zo ziet die eruit!

Apple presenteert nieuwe smartwatches

Volgende maand presenteert Apple naast de nieuwe iPhone vermoedelijk ook twee nieuwe smartwatches. De Apple Watch Series 9 verschijnt dan mét een compleet nieuw bandje. Daarnaast komt er een nieuwe generatie Apple Watch Ultra uit. Apple voorziet de horloges dit jaar waarschijnlijk eindelijk van een écht nieuwe processor. Met de S9-chip zijn de horloges dan een stuk sneller en energiezuiniger.

De Apple Watch Series 9 krijgt hoogstwaarschijnlijk een compleet nieuw bandje, die naar verluidt dichtgaat met een magnetische sluiting. Het polsbandje lijkt qua design op het Modern Buckle-bandje (in het Nederlands moderne gesp), dat verscheen bij de originele Apple Watch in 2014. Dat bandje is nu alleen nog beschikbaar voor de kleinste behuizing van de Apple Watch en kost maar liefst 149 euro.

#Apple will release a new Watch band with weaved fabric materials and magnetic buckle (might like Modern Buckle Leather Band one) this year later with new watch.

Nieuw bandje voor de Apple Watch Series 9

Het is de verwachting dat Apple een soortgelijk bandje uitbrengt bij de lancering van de Apple Watch Series 9. Dit nieuwe polsbandje bestaat dan uit twee losse onderdelen, die magnetisch in elkaar worden geklikt. Het is verder nog onduidelijk in welke kleuren het nieuwe Watch-bandje wordt uitgebracht en wat het precieze ontwerp gaat zijn. De prijs van het nieuwe bandje ligt waarschijnlijk rond de 99 euro.

Het is wél duidelijk dat dit bandje is ontworpen voor de Apple Watch Series 9 en niet voor de grotere Apple Watch Ultra 2. De behuizing van de nieuwe horloges wordt naar verwachting niet aangepast, de grootste verandering is de nieuwe S9-chip. Het nieuwe polsbandje lijkt te bevestigen dat de nieuwe smartwatches verder weinig grotere veranderingen krijgen. Doorgaans brengt Apple namelijk een nieuw horlogebandje uit, als de Apple Watch zelf geen grote update krijgt.

Nieuwe kleuren voor de volgende Apple Watch

We kunnen dit jaar de modellen van de Apple Watch wél in een nieuwe kleur verwachten. De Apple Watch Series 9 verschijnt namelijk in een roze kleur, terwijl de Apple Watch Ultra 2 juist in een donkere titanium variant wordt uitgebracht. Zo ziet de Apple Watch Series 9 er toch net iets anders uit dan de Series 8, zeker met het nieuwe horlogebandje.

De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 verschijnen vermoedelijk pas eind dit jaar, samen met de nieuwe polsbandjes. Ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? En kun je niet zo lang wachten op een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!

