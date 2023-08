3 redenen waarom je de Apple Watch Series 9 níét moet kopen

Dit jaar verschijnt er weer een nieuwe smartwatch van Apple. Maar wij geven je drie redenen waarom je de Apple Watch Series 9 niet moet kopen.

Apple Watch Series 9 niet kopen: dit zijn 3 redenen

Elk jaar komt er een nieuwe Apple Watch en dat zal jaar dit jaar niet anders zijn. We hadden al gehoord dat de Apple Watch Series 9 eindelijk een nieuwe chip krijgt en dat is natuurlijk helemaal prima!

Jammer genoeg blijft het daarbij volgens een gerucht op de Chinese website Weibo. De gebruiker ‘Instant Digital’ zegt dat de Apple Watch Series 9 weer een kleine upgrade zijn. De update zal zich dus vooral richten op het verbeteren van de performance met de nieuwe chip.

Een performance-upgrade is leuk, maar niet genoeg om een nieuwe smartwatch te kopen. Wij geven je drie andere redenen waarom je de Apple Watch Series 9 niet (meteen) moet kopen.

1. Veel blijft bij hetzelfde

De belangrijkste reden om de nieuwe Apple Watch niet meteen te kopen is dat (wederom) veel bij hetzelfde blijft. Je krijgt straks een Apple Watch die in grote lijnen hetzelfde uiterlijk heeft als de vorige versie (en ouder). Wij vinden het stiekem hoog tijd dat Apple het uiterlijk van de Apple Watch eens flink onder handen neemt.

2. De prijs

Tijdens de release betaal je de adviesprijs. We verwachten dat de Apple Watch Series 9 een adviesprijs krijgt van 499 euro. Die prijs had de Apple Watch Series 8 ook, maar deze smartwatch is inmiddels al voor € 391,99 te koop.

Wanneer je kiest voor de Apple Watch Series 8 mis je een beetje performance en waarschijnlijk een of twee nieuwe functies. Maar je krijgt daarmee een Apple Watch die nog jaren mee kan én je bent geen dief van je eigen portemonnee. Waarschijnlijk zal de Apple Watch Series 9 straks ook goedkoper worden, maar in ieder geval niet de eerste maanden na de release.

3. Apple Watch Ultra (2) is écht nieuw

Wil je nu echt een nieuwe Apple Watch? Dan kun je beter voor de Apple Watch Ultra gaan. Volgens geruchten gaat er naast de Apple Watch Series 9 ook een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra komen.

De huidige Apple Watch Ultra ziet er anders uit en is ook écht een stuk beter dan de reguliere Apple Watch. Zo doe je een stuk langer met een acculading. Standaard is dat 36 uur, maar met de databesparingsmodus zelfs 60 uur. Verder is de Apple Watch Ultra groter én heeft hij een titanium behuizing. Een nadeel: hij is wel wat duurder.