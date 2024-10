iPad mini 7 officieel te koop: dit zijn de laagste prijzen in 2024

De iPad mini 2024 is officieel te koop! Ben je van plan om de kleine tablet te kopen? Dit zijn de laagste prijzen van de iPad mini 7.

iPad mini 7

Apple heeft de iPad mini 7 uitgebracht! De tablet is sinds woensdag 23 oktober officieel verkrijgbaar in de winkels. De kleinste iPad heeft vooral onder de motorkap een grote update gekregen, want het toestel draait op de krachtige A17 Pro-chip. Deze processor zagen we eerder terug bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max en biedt ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence.

Verder heeft de iPad mini 7 ondersteuning voor de Apple Pencil Pro, waardoor de kleine tablet geschikt is om op te tekenen of om aantekeningen mee te maken. In het design heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd, al is de iPad wel in een nieuwe kleur verkrijgbaar. Je kunt bij de iPad mini 7 kiezen voor sterrenlicht, paars, spacegrijs en blauw. Benieuwd naar de prijzen van de iPad mini 7? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Prijzen van de nieuwe iPad

Waar de iPad mini 6 bij Apple een startprijs had van 559 euro, is dat bij de iPad mini 7 609 euro. Heel gek is dat niet, want je krijgt nu standaard 128 GB in plaats van 64 GB aan opslagruimte. De andere opties zijn 256 GB en 512 GB. Het is voor het eerst dat je bij de iPad mini kunt kiezen voor 512 GB aan opslagruimte. Hoe meer opslag je kiest, hoe duurder de prijs van de iPad mini 7. Bekijk hier de laagste prijzen:

De startprijzen bij Apple zelf zijn vaak hoger, want Apple vraagt 739 euro voor de uitvoering met 256 GB. Wil je 512 GB aan opslagruimte? Dan ben je 989 euro bij Apple kwijt. Bij Apple blijven de prijzen van de iPad mini 7 het hele jaar gelijk, er volgt waarschijnlijk pas een prijsverlaging zodra er een nieuwe generatie van de tablet wordt aangekondigd. Bij andere aanbieders is de kleine tablet vaak wel tegen een lagere prijs verkrijgbaar, dus houd onze prijsvergelijker de komende tijd goed in de gaten.

Release van de iPad mini 7

Apple kondigde de iPad mini 7 aan op dinsdag 15 oktober. Sinds woensdag 23 oktober is de tablet verkrijgbaar in de winkels. Twijfel je nog of je de nieuwste iPad mini wilt kopen? Apple heeft bij de zevende generatie van de iPad mini het belangrijkste probleem van de iPad mini 6 opgelost, want de tablet heeft een verbeterd lcd-scherm. Het display van de iPad mini 6 zorgde voor problemen met het verversen, maar bij de iPad mini 7 is dat niet meer het geval.

Daarnaast heeft de tablet een verbeterde camera met ondersteuning voor Smart HDR 4. De lens van de iPad mini 7 legt daarmee veel meer details vast, waardoor de foto’s en video’s scherper zijn. Ook het scannen van documenten gaat beter, want de tablet filtert schaduwen op papier automatisch weg met behulp van kunstmatige intelligentie. Ben je van plan om de nieuwe iPad te kopen? Bekijk onze prijsvergelijker dan goed, zodat je nooit teveel betaalt!